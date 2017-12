Klokken 06.25 torsdag morgen fikk nødetatene melding om at et bolighus på Votlo på Osterøy var truffet av et jordras.

Brannvesenet melder at det et større ras som har gått. Deler av huset er tatt av raset.

– Det har gått et ras, gjennom et hus, ifølge innringer. Det er en veldig uoversiktlig situasjon, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Én person skadet

Alle nødetater rykket ut, og ved 07-tiden er mannskaper fra brannvesenet kommet frem til rasstedet.

Det bor syv personer i huset som ble tatt av raset. Én av disse var savnet etter raset, men er nå gjort rede for.

– En person var savnet, men er nå funnet, og får behandling av helsepersonell på stedet, sier politiets operasjonsleder Hans-Eirik Thue.

Skadeomfanget for personen er ukjent.

Evakuerer naboer

Ifølge operasjonslederen er det kun ett hus som er tatt av raset, og ingen andre personer er savnet.

– Vi jobber nå med å skaffe oss oversikt, sier Hans-Eirik Thue.

Brannvesenet har rykket ut med klatregruppe og mannskaper fra fire stasjoner.

Politiet varslet først beboere i området per telefon, og gikk i 07-tiden i gang med evakuering av naboene.

Nabo: – De frykter nye ras

Preben Vik, som bor noen hundre meter unna rasstedet, forteller at det er satt opp politisperring på veien inn til der raset har gått.

– De stopper bilene to svinger unna. Ingen slipper inn, men naboene evakueres ut av området. Vi fikk beskjed av politiet om at de er redde for at det skal gå flere ras, sier Vik.

Store nedbørsmengder de siste dagene har gjort at NVE har gått ut med gult jordskredvarsel for Vestlandet.