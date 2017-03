Raja begraver stridsøksen

To kontroversielle medieutspill har preget oppkjøringen til Venstres landsmøte i Ålesund.

Det ene er VG-saken fra onsdag, der Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hun vil finne en sak å felle den blåblå regjeringen på dersom den blir sittende etter valget. Det andre er oppslaget på Dagbladets nettsider torsdag kveld, der Abid Raja kritiserer strategien og varsler oppvask på landsmøtet.

Der varslet den profilerte Venstre-politikeren at han vil fremme et forslag om at en stemme på Venstre er en garanti for en borgerlig regjering.

Mener Grande gir nye signaler

Fredag formiddag har pipen fått en annen lyd.

– På nåværende tidspunkt har jeg ikke behov for å foreslå endringer, særlig ikke etter de uttalelsene som Trine hadde på Politisk kvarter på NRK i dag tidlig, hvor hun forsikret om at vi står trygt på en blågrønn side og vil søke makt på borgerlig side, sier Raja til NRK.

POLITISK KVARTER: Grande vil verken love at et borgerlig flertall gir en borgerlig regjering, eller at Venstre vil kaste den blåblå regjeringen om den fortsetter etter valget. Her intervjues hun av Håvard Grønli i Politisk kvarter. Foto: Siv Sandvik / NRK

Da Grande var gjest i Politisk kvarter på NRK P2 ble hun konfrontert med uttalelsene i VG. Først svarte hun at hun ikke ville uttale seg «om alle mulige alternativ». Deretter sa hun at hun aldri har sagt at hun lover å felle noen regjering.

Vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan. Trine Skei Grande / VG 29.03.17

Etter å ha blitt stilt spørsmålet flere ganger, svarer hun at det kan bli aktuelt å felle den blåblå regjeringen etter valget.

Raja er uansett fornøyd med det han oppfatter som nye signaler fra partilederen.

– Den uttalelsen fra Trine i VG om å kaste regjeringen, det kom som lyn fra klar himmel. Jeg tror det er viktig å korrigere den kursen. Det har jeg bidratt til å gjøre gjennom mine utspill i Dagbladet, sier Raja og fortsetter:

– Jeg tror partiet ser at vi nå må vi samle oss rundt en felles strategi. Den strategien bør være at vi går til valg på en eller annen type borgerlig regjering. Det vil finnes mange alternativer på borgerlig side, men en stemme på Venstre skal bidra til at Erna Solberg skal fortsette som statsminister, sier Raja.

Blågrønt førstevalg

Han sier nå at teksten som redaksjonskomiteen foreslår, som igjen bygger på et vedtak fra landsstyret, er nok til å berolige ham på at den borgerlige garantien består.

Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Forslag til uttalelse / Venstre

– Men der står det ikke at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering?

–Jo, den sier at Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall, og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. Slik den teksten er, så er den god nok for meg. Men dersom det blir sådd tvil om at den teksten ikke kommer til å bidra til borgerlig regjering, da må jeg foreslå endringer, sier han.