Veireno-sjef: – Må være pinlig for Lan Marie Berg

I høst ble eksdirektør i Veireno Jonny Enger, dømt til fengsel i ni måneder. Dette fordi hans ansatte jobbet for mye de fem månedene selskapet hadde ansvaret for søppelinnhentingen i Oslo.

Enger ble dømt for 1080 lovbrudd i Veireno, hvorav 580 skjedde i forbindelse med søppelinnhentingen for Oslo kommune.

Veireno-sjefen har hittil holdt en lav profil. Men etter de siste ukenes avsløringer om tusenvis av lovbrudd i etatene til miljøbyråd Lan Marie Berg, tar han bladet fra munnen.

– Jeg legger meg flat for at vi jobbet mye overtid og brøt arbeidsmiljøloven, sier Enger.

Fengselsstraffen på ni måneder er en historisk streng straff for brudd på arbeidsmiljøloven. Enger har anket straffeutmålingen til Høyesterett.

– Må være veldig pinlig

I januar 2017 hadde Enger som direktør i renovasjonsselskapet Veireno hatt ansvaret for søppelinnhentingen i Oslo i tre måneder. Selskapet hadde da rukket å pådra seg 30.000 klager fra rasende Oslo-folk.

Og mens søppelet fløt i byens gater, ble det avdekket at selskapet hadde begått omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.

Se i videoen under hvordan byråd Lan Marie Berg (MDG) kommenterte Veireno-bruddene i 2017:

I 2017 var miljøbyråden i Oslo «fly forbanna» på Veireno.

I videoen fra 2017 kan man blant annet høre Berg kommentere situasjonen slik:

– Sånn skal det ikke være å jobbe for Oslo kommune. Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang.

1600 brudd så langt

Fem dager etter intervjuet februar 2017, tok Oslo kommune over ansvaret for søppelinnhentingen. Dermed ble byråd Berg selv ansvarlig for søppeltømmernes hverdag.

I dag, over to år etter, er fasiten denne:

Det er vært 885 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i Renovasjonsetaten, hvorav 72 av bruddene har skjedd i år.

I søsteretaten Energigjenvinningsetaten, som tar imot søppelet, har det vært 721 brudd. 297 av bruddene skjedde i 2018, og så langt i år har det vært 129 brudd.

Det er også avdekket brudd i alle de andre etatene til byråd Berg. I alt teller bruddene over 15.000.

Arbeidstilsynet har ikke hittil politianmeldt de nye bruddene i Oslo, men har åpnet tilsyn for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Jonny Enger kommenterer i dag byrådens 2017-uttalelser slik:

– Det må nok være veldig pinlig for henne i dag, å se seg selv stå å si det der.

Byråd Berg har ikke benyttet seg av muligheten NRK har gitt henne til å svare på om hun i dag synes det er flaut å se uttalelsene hun kom med om Veireno i 2017.

Men i en uttalelse som Berg har sendt til NRK på e-post, uttaler hun:

– Jeg står ved alt jeg har sagt. Arbeidsmiljøloven skal følges. Siden kommunen overtok avfallsinnhentingen i Oslo, har antall brudd gått kraftig ned.

– Ren uvitenhet

Fem dager etter intervjuet i 2017 kunngjorde byråd Berg at kommunen tar over ansvaret for søppelinnhentingen. Berg lovet bedre tider for renovatørene, og «nulltoleranse» for flere lovbrudd:

– Jeg kan love renovatørene at Oslo kommune ikke tolererer brudd på arbeidsmiljøloven, vi er ikke et selskap som systematisk bryter arbeidsmiljøloven, uttalte Berg til Dagbladet.

Konfrontert med sine uttalelser, sier i dag Berg dette til NRK:

– Situasjonen er nå mye bedre i Renovasjonsetaten og i Energigjenvinningsetaten.

Eks Veireno-sjef Jonny Enger sier dette:

– Uttalelsene taler for seg selv. Hun sier at det ikke skal være brudd på arbeidsmiljøloven, det vitner jo om totalt uvitenhet fra hennes side. Hennes underordnede burde jo varslet henne om hvordan det står til.

– Samtidig vil jeg unnskylde Lan litt også, hun får jo mye pepper. Dette er litt sånn velkommen til hverdagen. Noen ganger ringer bjellene i etatene, og da er det gudskjelov flinke folk der ut som gjør gode jobber. Da hender det at det blir brudd, og sånn var det for oss også.