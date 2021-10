Vedum utelukker ikke Frp-samarbeid i rovdyrspørsmål

Med støtte fra Frp vil det være flertall i Stortinget for lavere bestandsmål. Regjeringens samarbeidsparti SV ønsker nemlig et høyere bestandsmål.

– Vi vil i alle saker være opptatt av å få dem gjennom i Stortinget. Det er det samme for oss hva partiene heter, så lenge vi får på plass vår politikk. Men uansett vil nå Sp og Ap sammen legge fram vår politikk, så er det alltid fint med bred støtte, sier Sp-leder Vedum til Adresseavisen.

– Ikke noe dramatikk

Overfor NRK sier Vedum at det ikke er «noe dramatikk» i at andre partier på Stortinget støtter forslag regjeringen legger frem.

– Hvis Frp støtter forslag fra Sp og Ap, så sier vi selvfølgelig ikke nei. Vi ønsker å lytte mer på folk som blir berørt av rovdyrpolitikken. Vi må ha en annen retning enn regjering hittil har hatt, sier han.

– Hva slags signaler sender dette til SV og det videre samarbeidet?

– Den nye regjeringen må komme med sine forslag, så får det være opp til de enkelte partiene om de vil stemme for disse forslagene. Det kan ikke være sånn at man sier at dersom Frp stemmer for et forslag fra regjeringen, så skifter man standpunkt. Det blir mye spill, sier Sp-lederen.

Han sier videre at Sv, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i veldig mange saker kommer til å finne sammen.

– Så er det andre saker der man ikke gjør det, og det kalles parlamentarisme. Det speiler folkeviljen. Men vi har sagt at i budsjett er det naturlig at vi finner sammen med SV, sier Vedum.

Frp: – Kan snakke butikk

Sivert Bjørnstad (Frp) ønsker den nye regjeringen hjertelig velkommen «over streken» i Stortinget.

– For Frp vil det være viktig å få ned bestandsmålet og gjøre målet til et tak, sier Bjørnstad.

Han sier at det å gjøre det enklere å ta ut skadedyr og å gi de regionale rovviltnemndene mer reell makt, er viktig for Frp.

– Er Vedum enig i dette, så kan vi snakke butikk, sier han til Adresseavisen.