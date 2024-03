Under en øving på en filmscene i oktober i 2021 avfyrte skuespiller Alec Baldwin et skudd som fotograf Halyna Hutchens døde av. En regissør ble også lettere skadet.

Hannah Gutierrez risikerer 18 måneder i fengsel. Foto: AP

Nå er den ansvarlige for våpen under innspillingen, Hannah Gutierrez, dømt for uaktsomt drap av en jury i New Mexico. Det melder nyhetsbyrået AFP.

Da rettssaken startet ga forsvareren hennes Alec Baldwin skylden for drapet.

Rettssaken har vart i ti dager. Og det er første gang på over 30 år at en sak om skyting i forbindelse med en Hollywood-produksjon har vært for retten.

Rettssak mot Alec Baldwin til sommeren

Det har vært flere rettssaker og tvister etter drapet.

I juli er det skuespiller og produsent for filmen, Alec Baldwin, som står tiltalt, også for uaktsomt drap. Den saken starter 10. juli. Han mener han ikke er skyldig.

Noen måneder etter skytinga sa han at han ikke følte noe skyld.

– Nei. Nei. Jeg hadde kanskje tatt mitt eget liv om jeg trodde jeg var ansvarlig, og det sier jeg ikke med letthet, svarer skuespilleren, før han fortalte at han drømmer om hendelsen konstant.

Alec Baldwin var både hovedrolleinnehaver og produsent for filmen. Foto: Reuters

Debatt om å bruke ekte våpen på film

De fleste rekvisittpistoler som blir brukt på film er ekte våpen, fylt med blankskudd istedenfor kuler. For å gi en så ekte opplevelse som mulig når det fyres av.

En innspillingsleder ga Alec Baldwin et våpen og brukte faguttrykket «cold gun». Det betyr at det skal være trygt, og ikke ha ekte kuler. Men det hadde det.

En våpenekspert i retten viser fram et likt våpen som ble brukt under filminnspillingen. Foto: AFP

Dødsfallet på settet rystet filmverden, og etterpå ble det en debatt om bruk av ekte våpen i filmer. Skuespilleren Dwayne «The Rock» Johnson var av dem som sa at de ville slutte å bruke ekte våpen i filmer.