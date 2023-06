CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Sola skinner over store deler av Sør-Norge, og det ser ikke ut til å gi seg.

For første gang på 15 år har Drammen har innført hagevanningsrestriksjoner. Det samme har skjedd i flere andre kommuner i Sør-Norge.

Grunnen er at det er ekstremt tørt og mange som bruker mye vann samtidig.

– For de som liker å kose seg på stranda så blir det en kjempesommer, men for oss blir det hektisk, sier Ove Stokkeland, leder av stab for Grenland brann og redning.

– Det begynner å ligne på en 2018-sommer, sier han.

Da var det over 2000 skogbranner i Norge.

Ove Stokkeland har jobbet 22 år i brannvesenet, og sier han har sett klimaendringene med egne øyne. Foto: Mari Reisjå / NRK

Nordre Follo: «Trykk på den lille knappen på do»

Tirsdag ba Nordre Follo sine 60.000 innbyggerne sine om å «skru av krana mens du pusser tennene» og «bruk den lille knappen på toalettet når du trekker ned».

Små tiltak med et alvorlig bakteppe: «Det er stor brannfare for tiden, og det er viktig at brannvesenet har tilgang på nok vann».

– Vi pleier å se stor effekt på vannlagrene når vi kommer med sånne råd, sier Tom Skei, som er virksomhetsleder for vann og avløp i kommunen.

Han understreker at det ikke er vannmangel som er utfordringen i år, men at det blir problemer med vannkvaliteten og trykket når mange bruker mye vann samtidig.

Her er listen med tiltak Nordre-Follo kommune ber innbyggerne sine om. Faksimile: Facebook-siden til Nordre Follo kommune

Innsatsleder Roy Kristensen i brannvesenet håper de ser effekten av rådene rakst.

– Vi har allerede merket at det er dårligere trykk og tar lengre tid å fylle tankbilene våre med vann, sier Kristensen til NRK.

Han sier dette er spesielt viktig ved brann i hus og tettbygget strøk. Når det er skogbrann, bruker de gjerne vann fra tjern og bekker.

TRAVEL: Innsatsleder Roy Kristensen sier de daglig har branntilløp på grunn av engangsgriller. Foto: IVAR RUUD EIDE / AKERSHUS AMTSTIDENDE

– Men selv når det brenner langt fra allfarvei, drar vi og fyller tankene på det vanlige vannettet. Så det er viktig at folk følger disse rådene og bidrar til at det er nok vann, sier han.

Han håper på et totalforbud mot åpen ild og bruk av engangsgriller.

– Senest i går hadde vi et branntilløp fordi noen stumpa en røyk i jorda. Det er utrolig tørt nå, sier Kristensen.

Under en brannøvelse i Skien demte feierne opp en bekk for å skaffe vann. Foto: Mari Reisjå / NRK

Klimatilpasningen blir den nye hverdagen

Klimaforsker Bjørn Samset i Cicero sier vi ikke kan slå fast at det tørre klimaet denne våren skyldes klimaendringene.

– Men vi vet det egentlig, vi har bare ikke nok statistikk til å slå det fast enda, sier han.

– Det er litt som at om du slipper et eple, så vet du at det faller ned. Men du kan ikke bruke det som bevis før eple har truffet bakken.

Han forteller at det forskerne vet med sikkerhet, er at Norge blir varmere i takt med resten av verden og at de tørre periodene blir mer voldsomme og ekstreme enn før.

Disse restriksjonene er det bare på å venne seg til først som sist, mener Bjørn Samset i Cicero. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Klimaforskeren sier at nordmenn må venne seg til restriksjoner og at tilpasninger er den nye hverdagen.

– Norge er et vått land, men i de tørre periodene må vi tilpasse oss.

– Mange steder i verden er dette en fullstendig opplagt ting allerede. I store deler av verden har man ikke på vannet under en hel dusj. I Tyskland er det utenkelig å gå ut av et rom uten å skru av lyset.