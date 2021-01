Forsinkelse i leveransen av AstraZeneca-vaksinen til Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter at vaksineprodusenten AstraZeneca har varslet om en betydelig forsinkelse i leveransen til Norge.

– Gjelder for hele Europa

– Helse- og omsorgsdepartementet fikk i kveld informasjon fra AstraZeneca om at vi får betydelig færre doser i første kvartal enn det tidligere prognoser tilsa. Dette vil gjelde for hele Europa, sier helseministeren til NTB.

Foto: Fredrik Sandberg / NTB scanpix

– Vi jobber nå med å avklare konkret antall doser, men vi forventer å motta i underkant av 200.000 doser i løpet av februar, med ytterligere leveranser i mars og framover, sier Høie.

Overfor Reuters har selskapet bekreftet at en feil under produksjonen vil gjøre at EU-land får færre doser enn lovet.

Forventet 1,12 millioner doser

Ifølge en epost fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark som VG fikk innsyn i, var forventningen at man skulle få 1,12 millioner vaksinedoser i februar.

Nå er det klart at Norge får betraktelig færre doser. Forsinkelsen gjelder hele Europa, og flere land får flere millioner færre doser enn først forventet.

– Dette er selvsagt svært beklagelig, men viser det vi hele tiden har sagt, at det kan oppstå forsinkelser som følge av problemer underveis, blant annet med produksjon og distribusjon, sier Høie.