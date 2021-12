Utsetter prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsfeiring

Prinsesse Ingrid Alexandra skulle opprinnelig ha vært feiret flere dager til ende, blant annet med regjeringsmiddag i Oslo dagen før bursdagen og med gallamiddag på Slottet på selve 18-årsdagen.

Begge deler blir nå utsatt inntil videre på grunn av koronasituasjonen, opplyser regjeringen.

Dermed ligger det an til en forsinket bursdagsfest for prinsessen – i likhet med mange andre nordmenn som har fått sine store dager rammet eller påvirket av pandemien.

«En merkedag i norsk historie»

«Ettersom prinsessen er tronarving, er hennes myndighetsdag en merkedag i norsk historie. Den offisielle feiringen av dagen må dessverre utsettes på grunn av koronasituasjonen,» heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Regjeringens gave til prinsesse Ingrid Alexandra var en festmiddag på Oslos nye bibliotek Deichman Bjørvika dagen før bursdagen, med musikk og andre kulturinnslag.

Det var planlagt bred deltakelse fra hele landet, særlig av unge mennesker.

– Myndighetsdagen er en stor begivenhet i alle unge menneskers liv. Det gjelder ikke minst for en tronarving som skal representere Norge og det norske folk. Jeg hadde sett frem til å feire prinsesse Ingrid Alexandra på myndighetsdagen, men smittesituasjonen gjør det dessverre ikke mulig nå. Jeg håper likevel hun får en fin feiring med sine nærmeste, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Den offisielle feiringen av dagen, inkludert gallamiddagen på Slottet som skulle vært på selve bursdagen 21. januar, blir utsatt til smittesituasjonen gjør det forsvarlig med store arrangementer, heter det i pressemeldingen.

SKULLE HA FEIRET: Her er prinsesse Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien på Slottsbalkongen 17. mai i år. I januar skulle de igjen ha feiret på Slottet, men den store 18-årsfeiringen utsettes. Foto: Lise Åserud / POOL / NTB

Hedres med salutt

Men en viss markering av myndighetsdagen blir det uansett.

Fra før har nemlig Forsvarssjefen besluttet at Forsvaret vil hedre prinsessen med salutt fra alle landets saluttstasjoner klokken 12 på bursdagen.

Det vil da salutteres med 21 skudd, slik det er vanlig ved spesielle markeringer i kongehuset.

Besøkte maktene

Forrige gang en tronarving i Norge ble 18 år, var det et omfattende program. En tronarvings myndighetsdag er nemlig ikke helt som 18-årsdager flest.

SPESIALOMVISNING: Dagen før kronprins Haakon fylte 18 år, fikk han omvisning i Stortinget, samt i Høyesterett og SMK. Foto: Terje Bendiksby / NTB

For da prinsesse Ingrid Alexandras far, kronprins Haakon, fylte 18 år i 1991, var han på besøk og fikk en spesialomvisning og innføring i Stortinget, Statsministerens kontor og Høyesterett. Et besøk hos maktene for ham som skal bli landets neste statsoverhode.

På kronprins Haakons 18-årsdag kom også representanter for det offisielle Norge til Slottet for å gi gaver til jubilanten og gratulere med dagen.

Prinsesse Ingrid Alexandra skal trolig gjennom det samme programmet som sin far, men det er foreløpig ikke klart når det kommer til å skje.

Fløy F-16

Prinsesse Ingrid Alexandra har i forkant av 18-årsdagen besøkt Forsvaret, som hun blir øverstkommanderende for når hun en dag blir Norges dronning.

BESØKTE JEGERTROPPEN: Prinsesse Ingrid Alexandra besøkte i november Rena leir og Forsvarets spesialkommando. Foto: Annika Byrde / NTB

For tre uker siden besøkte prinsessen Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando på Rena. Besøket var Forsvarets konfirmasjonsgave til prinsesse Ingrid Alexandra i 2019.

Under besøket hos Spesialkommandoen kledde den hun seg i militæruniform og kastet seg ut fra et hoppetårn, der soldatene trener på fallskjermhopp.

Sist lørdag var prinsessen igjen ikledd uniform, da hun fløy med F-16 i Bodø. Jagerflyene er i ferd med å fases ut etter 40 år i tjeneste for Norge, og prinsesse Ingrid Alexandra ble dermed en av de siste som fløy F-16 i Norge.

Prinsesse Ingrid Alexandra fikk fly med F-16. Du trenger javascript for å se video. Prinsesse Ingrid Alexandra fikk fly med F-16.

Generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, kunne før flyturen fortelle at prinsessen selv skulle styre spakene deler av turen.

– Prinsessen skal fly F-16 selv, og det går helt sikkert bra, sier Folland til NRK.

Om prinsesse Ingrid Alexandra velger Forsvaret etter videregående skole, slik far og bestefar gjorde, er ikke avgjort ennå, ifølge kongehuset.