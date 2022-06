Oppfordrer folk til å feire kjærligheten tross avlyste Pride-markeringer

Paraden ble lørdag avlyst etter at en mann i natt skjøt flere personer utenfor to utesteder i Oslo. To personer er døde, og flere skadd. Hendelsen etterforskes som terror.

Oslo Pride avlyste paraden etter «tydelige råd og anbefalinger» fra politiet. De har anmodet alle om å ikke møte til Pride-markering, men heller markere hjemme og i nabolaget.

Lørdag har flere tusen folk likevel tatt til Oslos gater for å gå i parade.

FYLLER GATENE: Flere tusen har lørdag samlet seg i Oslos gater for å gå i tog, til tross for at paraden lørdag ble avlyst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Håve Fjell er blant de mange som går i det spontane Pride-toget gjennom Oslo.

– Stemningen er preget av den tragiske hendelsen, men folk finner trøst og glede av å samles i motstand, sier Fjell.

Han har respekt for politiet og arrangørens vurdering om å avlyse paraden. Men han er likevel uenig i avgjørelsen.

– Da gir man en større seier til gjerningsmannen. Og et signal om at hvis du skremmer folk nok så lar de være å uttrykke seg.

Nettopp derfor var det viktig for ham å være med på initiativet om å samles i Botsparken på Grønland for å gå den opprinnelige ruta.

– Det er fint å se at så mange trosser frykten og står opp mot hat og fordommer. Det er solidaritet, samhold og kjærlighet som vinner over hatet.

Folk som har samlet seg til spontan Pride-parade i hovedstaden roper «Kampen fortsetter». Foto: Håve Fjell/privat Du trenger javascript for å se video. Folk som har samlet seg til spontan Pride-parade i hovedstaden roper «Kampen fortsetter». Foto: Håve Fjell/privat

– Vi er klar over at det er store markeringer og folkemengder i byen, og politiet har gjennom dagen i dag vært i byen med store styrker. Vi er også til stede på markeringen på Grønland, Rune Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo.

Oppfordrer til å feire hjemme

Journalist og programleder Gisle Agledahl er rystet etter skytingen i Oslo natt til lørdag, der to personer ble drept.

– I dag skal vi kjempe hjemmefra, i morgen og fremover skal vi kjempe i skolegården, på arbeidsplassen og i hverdagen, sier Agledah.

Alle arrangementer i regi av Oslo Pride er avlyst etter anbefaling fra Oslo-politiet. Både Oslo Pride og Fri oppfordrer derfor hele Norge til å ha egne Pride-markeringen.

Even Eileraas og Gisle Agledahl har åpnet hjemme sitt for venner og bekjente. Foto: privat

I en liten leilighet i Oslo har Agledahl og kjæresten åpnet dørene for kjente og ukjente.

– Det er vanskelig å sette ord på dette. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre i en situasjon som dette. Akkurat nå tenger vi å ikke være alene, vi trenger å stå sammen.

– Jeg har aldri følt meg så utrygg

I leiligheten er de samlet 50 personer. En gråtkvalt Agledahl sliter med å finne ord.

– Det er ikke første gang homohat tar liv, skjeve menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken. Det er første gang det får utslag på denne måten. Det er hjerteskjærende.

– Jeg markerte meg som trygg på Facebook tidligere, men jeg har aldri følt meg så utrygg som nå.

Leder for Foreningen Fri, Inge Alexander Gjestvang oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet.

– Vi kan fortsatt være stolte og synlige, la oss bare være det i nabolagene med familie, venner og nære.

Leder i Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevje, oppfordrer folk til å markere kjærligheten. Foto: MATHIAS MOENE RØD / NRK

Folk strømmer til med blomster ved åstedet

Flere mennesker har samlet seg lørdag formiddag ved åstedet for masseskytingen i Oslo sentrum for å legge ned blomster og regnbueflagg.

Politiet jobber fremdeles på stedet, og hele gaten utenfor utestedene som ble rammet.

Blomster og Pride-flagg er lagt ned på åstedet for skytingen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Flere viser sin støtte på sosiale medier. Blant annet tidligere helse- og omsorgsminister, Bent Høie. Han oppfordrer folk til å heise regnbueflagget i solidaritet.

– I dag kan ikke paraden gjennomføres for å feire og kjempe. Det er ikke trygt ifølge politiet. Flagget kan vi heise i solidaritet med de som er rammet direkte og for å vise at kjærligheten alltid vil vinne, skriver Høie på Facebook.