– Vi har ikke hele bildet ennå, fordi operasjonen ikke er fullt avsluttet, men som alltid i konsulære saker, dekker den som har fått bistand, sine egne utgifter. Det gjelder også her, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

Det betyr altså ikke at kvinnen må betale hele hjemhentingsoperasjonen, men må dekke sine egne kostnader.

– Så har Utenriksdepartementet selvfølgelig også sine utgifter, men vi har ikke oversikt over det per nå.

– Har grunn til å tro at det er alvorlig sykdom

Den 29 år gamle kvinnen som ble hentet tilbake til Norge fra Syria sammen med sine to barn, er siktet for deltagelse i to terrororganisasjoner, Nusra-fronten og IS.

Eskortert av norsk politi og personell fra Utenriksdepartementet, ble kvinnen og barna fløyet til Norge fredag. De landet på Gardermoen like før midnatt. Kort tid etter at kvinnen satte føttene på norsk jord, ble hun arrestert av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Allerede i fjor sommer sa familiens advokat at de fryktet for den da fire år gamle sønnens liv. Ifølge advokaten veide han da mindre enn en gjennomsnittlig ettåring og hadde pusteproblemer.

På bakgrunn av dette har advokaten bedt UD om å hente gutten og resten av familien til Norge, noe norske myndigheter frem til denne uken har avvist.

– Er grunnlaget for hjemhentingen bare påstandene fra kvinnens advokat om at gutten er alvorlig syk, eller har dere andre kilder på det?

– Vi har grunn til å tro at det er alvorlig sykdom hos barnet. Jeg kan ikke gå i detaljer på det av hensyn til taushetsplikten, sier Søreide.

PÅ VEI HJEM: Her er den terrorsiktede kvinnen på Kastrup i København fredag kveld, hvor hun mellomlandet på vei hjem til Norge. Du trenger javascript for å se video. PÅ VEI HJEM: Her er den terrorsiktede kvinnen på Kastrup i København fredag kveld, hvor hun mellomlandet på vei hjem til Norge.

På sykehus

Regjeringens primære ønske – og opprinnelige tilbud – var å hente barna alene, men moren nektet å sende dem fra seg.

– På hvilken måte har Norge da ikke gitt etter for press fra en IS-kvinne?

– Situasjonen fra UDs og regjeringens side har vært å kunne hjelpe et antatt sykt barn. Den eneste måten som viste seg mulig etter hvert, var å bringe mor tilbake. Det var ikke noe ønske fra noen av partiene i regjering, men det viser jo noen av de dilemmaene som er, sier Søreide.

– Basert på den informasjonen som har vært, har vi vurdert det dit at helsetilstanden til barnet er av en slik karakter at vi ønsker å få det tilbake til Norge og kunne yte helsehjelp her.

Kvinnen og barna har siden natt til lørdag vært på Ullevål sykehus, der de er bevoktet.

Søreide vil ikke si om UD nå har fått informasjon som bekrefter at gutten er alvorlig syk.

– Det er taushetsplikt i konsulære saker, så det kommer jeg ikke til å gå inn på.

Advokaten har snakket med kvinnen

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, som har varslet at han skal holde en pressekonferanse klokken 14 søndag, bekrefter overfor NRK i ettermiddag at han har snakket med kvinnen.

– Jeg kan bekrefte at jeg har innledet samtaler med min klient i dag og skal ha nye samtaler med henne før pressekonferansen, sier Nordhus.