Utelukker ikke flere pågripelser etter Røkke-trusler

Tirsdag kveld ble det kjent at torpedoen Jan Erik Iversen er pågrepet og siktet for trusler mot Kjell Inge Røkke.

Etter det NRK kjenner til skal Røkke ha forklart at han fikk trusler via e-post, telefon og tekstmeldinger. Iversen skal også ha oppsøkt Røkke ved Akers hovedkvarter.

– Han er forsøkt avhørt, men ønsker ikke å la seg avhøre. Jeg registrerer at hans forsvarer beskriver ham som samarbeidsvillig, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser.

– Det kan vi ikke utelukke, men det kan vi heller ikke bekrefte. Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, sier Meeg-Bentzen.

Han omtaler pågripelsen som udramatisk.

Ifølge Meeg-Bentzen er truslene alvorlige nok til å gi fengselsstraff.

– Ut fra sammenhengen ser vi på truslene, som er fremsatt av en person dømt for vold, som alvorlige. Den videre etterforskningen vil avdekke hvor vi er på skalaen, sier han til VG.

Fengslingsmøte onsdag

Det er satt opp fengslingsmøte i Oslo tingrett kl. 14 i ettermiddag. Hans forsvarer, Benedict de Vibe, sa til NRK tirsdag at Iversen trolig vil godta en kortvarig varetektsfengsling.

– Jeg tipper at det mest sannsynlige utfallet er at min klient godtar en helt kortvarig varetekt. Ikke fordi han mener han har gjort noe galt, men når han først er pågrepet så gir det en unik anledning for ham til å presentere hele historien, sa de Vibe.

Iversen nekter straffskyld «på det sterkeste», opplyser de Vibe.

Jan Erik «Jannik» Iversen er tidligere dømt til fengsel for vold mot en forretningsmann. I årene som fulgt sto Iversen åpent frem som privat pengeinnkrever i gråsonemarkedet.

Ifølge VG var Iversen en del av samtalene mellom Røkke og kunsthandler Per Orveland. Orveland hevder at han på 2000-tallet fungerte som et bindeledd mellom Røkke og torpedoen.

– Det kan tyde på at det er en forhistorie som ligger til grunn for at situasjonen mellom partene har eskalert, sier Meeg-Bentzen.