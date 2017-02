USAs innreiseforbud: Vil be om passord til sosiale medier

Donald Trumps innreiseforbud var tirsdag oppe for høring. Ankedomstolen sier de vil komme til en konklusjon om Trumps innreiseforbud er lovlig eller ikke, «så snart som mulig».

Men under høringen kom sjefen for USAs sikkerhetsdepartement, John Kelly med nye, kontroversielle utspill.

– Amerikanske ambassader kan komme til å be om folks passord til sosiale medier, før de kan få reise inn i USA, sier John Kelly til nyhetsbyrået AFP.

Det gjelder spesielt borgere fra de syv landene på «Trumps bakgrunnssjekk»-liste.

– Det er vanskelig å gjøre bakgrunnssjekker på dem som kommer fra disse syv landene, så om de kommer inn vil vi vite hva de har gjort på internett, sier Kelly.

Han mener innsyn i privatpersoners sosiale medier vil gjør det lettere å luke ut de som har tilknytning til terrorisme.

– Overgrep mot enkeltpersoner

At en nasjon vil ha tilgang til folks private kontoer skremmer Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge

– Jeg opplever det som et stort inngrep i folks privatliv og et veldig stort problem for informasjonssikkerhet, sier Waterhouse til NRK.

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge mener innsyn i sosiale medier er en skremmende utvikling. Foto: Pressebilete / IKT-Norge

Han frykter at informasjon om arbeidsplasser og annen sensitiv informasjon kan komme på avveie om man blir nødt til å gi amerikanske ambassader tilgang til private kontoer i sosiale medier.

Testes allerede

At amerikanske ambassader vil ha innsyn i sosiale medier til de som søker visum er ikke noe nytt.

Allerede i juni i fjor la amerikansk toll- og grensekontroll frem et forslag om å legge til et punkt på visumsøknaden som omhandler sosiale medier, skriver New York Times.

Uker før Donald Trump ble sverget inn som USAs 45. president ble forslaget testet, og utvalgte innreisende ble oppfordret til å oppgi brukernavnene deres på sosiale medier når de søker visum, ifølge The Guardian.

Ikke vedtatt

Amerikansk toll- og grensekontroll har opplyst at de ikke vil nekte folk innreise dersom man ikke oppgir informasjon om sosiale medier, noe de har bedt om siden desember i fjor.

John Kelly vil be om passord til sosiale medier fra innreisende til USA: Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Forslaget om å be om passord er heller ikke vedtatt, presiser John Kelly, men sier at strengere kontroll definitivt er fremtiden for USA.