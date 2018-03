Unngå passfella som kan ødelegge ferien

Fra 1. mai i 2017 ble det innført full passkontroll på inn og utreiser i Norge med unntak av Gardermoen.

Ved starten av 2018 ble dette også innført på Norges største flyplass. Det betyr at alle pass nå blir skannet av politiet ved inn og utreise av Schengen.

– Før var det jo mer på magefølelse og profilering på hvem man skannet passene til. Nå må vi skanne absolutt alle uansett hvor i verden du kommer fra, sier Carina Rapstad i politiet.

Se for deg dette scenarioet: Du oppdager før avreise at du ikke finner passet ditt. Før avreise er politiet på Gardermoen første stopp, slik at du kan få deg et nødpass.

Når du lander blir nødpasset levert tilbake, og når du kommer hjem finner du passet du meldte savnet nederst i kommoden. Det passet er nå ugyldig og kan ikke brukes til å reise.

– Det skjer ofte

– Når passet ditt er sperret, er det sperret for godt, sier Grue, leder for interesseorganisasjonen BARIN (Board Of Airline Representatives In Norway).

Han forteller at flyselskap som operer i Norge, daglig opplever folk som reiser med ugyldige pass, nettopp fordi de ikke vet at passet er ugyldig når det har blitt meldt tapt eller mistet.

– Det skjer faktisk ofte, faktisk flere ganger daglig hvis man ser på alle flyselskapene, sier han.

Grue mener det har blitt en økning i antallet som reiser med ugyldige pass etter at politiet innførte strengere kontroller.

Terje Grue, leder for BARIN og norgessjef i Emirates Foto: Emirates

Også politiet merker en klar økning av passasjerer som prøver å reise med pass som er ugyldige.

– Reiser til land utenfor Schengen har økt betraktelig de siste ti årene. Før reise man mer innad i Schengen, da viste man bare passet på gaten, men nå reiser flere til Afrika, Asia og USA, sier Rapstad.

Vær obs er advarselen

Som passasjer har du ingen rettigheter dersom passet ditt skal vise seg å være ugyldig.

– Du har ingen rettigheter fordi flyselskapene har definert at det er passasjernes ansvar å ha gyldige reisedokumenter, pass og visum, sier Grue.

Hans anbefaling er å se om man har muligheten til å skaffe seg et nødpass, selv om det ofte kan bli for kort med tid, og flere land deriblant USA ikke godtar det.

Politiet mener at du alltid må tenke på om passet ditt er gyldig, spesielt om du nylig har brukt et nødpass.

– Har du meldt et pass savnet eller fått usendt nødpass, kan passet være ugyldig, tenk over det før du reiser, sier Rapstad i politiet.