Førre veke trakk KrF seg ut av samtalane med dei borgarlege partia om regjeringssamansetting, medan Venstre enda ikkje har tatt stilling til om dei vil inn eller bli ståande utanfor ei regjering.

Regjeringa vil framleis bli ei mindretalsregjering sjølv om Venstre blir med. Det er likevel ein god idé, meiner ungdomspartia til Høgre og Framstegspartiet.

– Då vil vi kunne ta forhandlingane på førehand i staden for i Stortinget. For Venstre vil det gi eit betre høve for gjennomslag, seier leiar i Unge Høgre og nyvalt stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise.

At det framleis vil vere ei mindretalsregjering utan KrF uroar ikkje Riise.

– Vi skulle helst sett at alle fire parti vart med i regjering, men så lenge vi er einig om at politikken vi fører går ut frå dei fire borgarlege partia, så ser eg på det som ein fordel å få enda eit parti med enn at vi har to parti utanfor.

Åtte punkt dei er einige om

Dei to ungdomspartia har skrive ei liste over punkt dei tenkjer Venstre, Høgre og Framstegspartiet kan bli einig om.

8 konkrete forslag til einigheit mellom V, H og FrP Ekspandér faktaboks Avskaffe formueskatt på arbeidende kapital i løpet av perioden.

Etterkomme ESA-krav om å fjerne antallsbegrensningen i drosjemarkedet.

Gjennomføre en rusreform der straff for bruk og besittelse av narkotiske brukerdoser avskaffes, og ressursene i stedet brukes på behandling.

Få på plass et nasjonalt ladenett for elbil, og heve vrakpanten på gamle biler.

Søke et kompromiss der Vinmonopolets stilling styrkes ved å senke alkoholavgiftene.

Gjøre fritt skolevalg til en elevrettighet over hele landet.

Heve frikortgrensen.

Gjøre det enklere for elever å få dokumentert fraværet sitt. Utarbeida av Unge Høgre og FpU

– Dette er venlege råd frå oss til dei tre partileiarane, forklarer Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU.

– Når begynte FpU å kjempe for gjennomslag for Venstre?

– Vi kjemper for vår eigen politikk, men slik grunnlaget er i Stortinget er det best å få flest mogleg inn i regjeringa. Ei liberal regjering vil uansett vere til det beste for Norge.

Venstre: – Det er politikken som avgjer

Leiar i Unge Venstre, Tord Hustveit, som også sit i Venstre sitt sentralstyre, svarer at det truleg er fleire punkt på lista dei tre partia kan bli einige om.

TEK IMOT: Leiar i Unge Venstre, Tord Hustveit, seier det er fint å bli oppfordra, men forventar også gjennomslag tilbake. Foto: Siv Sandvik / NRK

– Eg håper invitasjonen også betyr at Høgre og Frp vil gi plass til våre viktigaste saker, som å få ned klimagassutslepp, få på plass ein rusreform og ein ansvarleg økonomisk politikk for framtidige generasjonar.

– KrF er ute av regjeringssamtalane, men Venstre har blitt verande. Kva betyr det?

– For oss er det politikken og kva saker vi får gjennom som avgjer, seier han og trekk særleg fram asyl og oljepolitikken der avstanden er stor mellom partia.

Unge Høgre-leiaren er ikkje overraska over at oljepolitikken er noko av det som vil liggje på forhandlingsbordet i samtalar mellom partia.

– Men så er det ingenting vi gir frå oss gratis. Vil Venstre ha gjennomslag for sitt krav om å ikkje konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja så er dei også nøydd til å gi noko tilbake andre vegen, seier Riise.

– Det vil uansett bli fire krevjande år, det er nettopp derfor vi meiner det er betre å ha med Venstre og forhandle med eit parti på Stortinget heller enn to, legg Svendsrud til.