UNE behandler Bayat-saken på nytt

Bakgrunnen for utsendelsen var at UNE mente dommen fra 2007 var falsk. Bildene fra Bayats skader etter piskeslagene som ble vist på TV 2 20. september i fjor, er sentrale i UNEs behandling av saken, sier advokat Preben Kløvfjell til TV 2.

– UNE har oversendt materialet til Rettsmedisinsk institutt som har vurdert og kommet til en konklusjon som er i tråd med Bayats forklaring, sier Kløvfjell til kanalen.

UNE vil ikke kommentere saken før det foreligger et skriftlig vedtak. Først da blir det kjent hva utfallet av saken blir. Det kan ta rundt to uker før det skriftlige vedtaket er klart, ifølge UNE.

Rettsmedisinsk institutt vil ikke kommentere rapporten.

– Viktig for meg

Bayat søkte asyl i Norge i 2009 på bakgrunn av å være rettsforfulgt i Iran. Hun ble tvangsreturnert til Iran fra Norge 8. mars i år, og piskeslagene ble utført 19. september.

Dagen etter viste TV 2 bildene av Bayats rygg, og saken vakte sterke reaksjoner. Etter en hemmelig operasjon kom hun tilbake til sønnen i Steinkjer 13. oktober. Bayat sa da til NRK at hun fortsatt ikke følte seg trygg, selv om hun var tusenvis av kilometer fra Iran. Bayat sa også at hun ikke våget å tro på at hun kom til å få opphold i Norge.

Kløvfjell sendte en omgjøringsanmodning på avslaget på Bayats asylsøknad, og UNE besluttet å se på saken på nytt.

– De påstår at dokumentene er falske. Det er viktig for meg at de innrømmer at de tok feil, sier Bayat til TV 2.

Ryggen til Leila Bayat hadde tydelige merker etter piskinga hun skal ha fått av iranske myndigheter. Bayat hadde blitt dømt for å ha drukket alkohol.

– Veldig beklagelig

I en rapport fastslo den iranske ambassaden i fjor høst at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009, var ekte. I tillegg konkluderte ambassaden med at alle dokumenter Bayat hadde lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, var ekte.

Samtidig fikk to nye eksperter i oppgave å gå igjennom dommen på nytt, samt Leilas dokumentasjon på at straffen ble gjennomført.

– Ingen av dem konkluderer med at dommen er falsk. Dette betyr at vi hittil kan ha bygget på feil forutsetninger. Det er i så fall veldig beklagelig. Hvis vedtak gjøres på feil faktagrunnlag, da kan resultatet bli feil, uttalte UNE i fjor høst.

Nemndleder fjernet

Ifølge TV 2 ble Bayat innkalt til et intervju med en nemndleder og to nemndmedlemmer etter at hun kom tilbake til Norge. Etter et seks timer langt intervju krevde Bayats to advokater at nemndlederen ble fjernet fra saken.

– I forbindelse med samtalen Leila hadde med Utlendingsnemnda etter at hun kom til Norge, så falt det uttalelser i nemndmøtet fra UNEs side, som vi anså for å være graverende. Vi kunne ikke da la være å fremme en inhabilitetsinnsigelse, sier advokat Preben Kløvfjell.

Det viste seg at nemndlederen som skulle gjennomgå saken på nytt, var samme person som gjorde det opprinnelige vedtaket om å utvise Bayat, og senere tok stilling til flere omgjøringsbegjæringer.

– UNE tok klagen vår på stort alvor og konklusjonen var at nemndleder måtte fjernes fra saken, sier Kløvfjell.