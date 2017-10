– Jeg greier ikke å slappe av. Det er ingen god følelse, men jeg håper det forandrer seg. Men akkurat nå føles det ikke så godt, sier Bayat til NRK.

Hun og samboeren er endelig sammen igjen i i boligen i Steinkjer. Etter at Bayat ble arrestert av politiet i mars og sendt tilbake til Iran, har de kun hatt kontakt via telefonen.

Men fredag kom hun hun tilbake igjen til Norge. Etter at hele verden fikk se ryggen hennes etter piskinga i september, har norske myndigheter jobba med å få bekrefta at Bayat er blitt utsatt for torturen. Det har de nå fått bekrefta.

I en hemmelig operasjon sørga norske myndigheter for at Bayat kom seg ut av Iran i påvente av at asylsøknaden hennes skal behandles på nytt.

Ryggen til Leila Bayat hadde tydelig merker etter piskinga hun fikk av iranske myndigheter. Du trenger javascript for å se video. Ryggen til Leila Bayat hadde tydelig merker etter piskinga hun fikk av iranske myndigheter.

Prega av piskinga

I helga kom hun tilbake til Steinkjer. Hjem til sønnen og samboeren. Gjensynet med dem har gjort henne godt, men likevel er hun urolig. Piskingen hun ble utsatt for sitter fortsatt i.

– Jeg har ikke vondt på ryggen lenger. Men den psykiske smerten er ikke over. Mentalt er jeg hardt skadd, men jeg prøver å ikke tenke på det. Ydmykelsen er være enn den fysiske smerten, sier Bayak.

Hun sier det har vært tøft helt siden hun kom tilbake til Iran.

– Før straffen tenkte jeg på hvordan det skulle skje og hvor forferdelig det ville bli. Etter straffa har jeg vært stressa over at jeg sendte bilder og video hit. Plutselig visste hele verden det. Jeg hadde gitt intervju med utenlandske medier og alle som bor i Iran vet at det ikke er lov og farlig å gjøre, sier hun.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Tør ikke tro på opphold

Det var i 2009 Leila Bayat rømte til Norge etter hun i Iran ble dømt til 80 piskeslag for å ha drukket alkohol. Men norske myndigheter trodde ikke at dommen mot henne var ekte og sendte henne tilbake til Iran i mars i år.

I september gjennomførte iranske myndigheter straffen. Leila sendte bilder av ryggen sin etter piskinga for å bevise for norske myndigheter og resten av verden at hun hele tida hadde snakka sant.

Etter å ha undersøkt nærmere har Utlendingsnemnda (UNE) nå valgt å tro på henne.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i UNE bekrefter at de skal vurdere saken til Bayat på nytt. Foto: NRK

Både Amnesty International og stortingsrepresentant Karin Andersen har kommet med krass kritikk overfor norske myndigheters håndtering av saken.

UNE har nå sagt at de skal behandle asylsaken til Bayet en gang til. Det er ikke kjent når det er venta en ny avgjørelse der.

– Min sak fortjener en grundig gjennomgang. Det fortjener jeg etter åtte år her, sier hun.