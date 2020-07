Uenige om permitteringer: – Forstår ikke helt hvorfor det haster så mye

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1000 personer kan miste jobben sin i hotellkjeden Scandic, var beskjeden selskapet kom med tirsdag. Asle Prestegård, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, sier at de ønsker at permitteringstiden utvides til 52 uker, et grep han håper blir gjort så raskt som mulig.

OPPSIGELSER: Scandics fungerende direktør, Asle Prestegård, varslet denne uken at 1000 personer kan bli sagt opp i hotellkjeden. Foto: Scandic Bergen City

– Det er svært viktig for å ikke gå til ytterligere oppsigelser – unødvendige oppsigelser – og ikke minst gi trygghet i en uforutsigbar situasjon, sier Prestegård.

I dag tar staten over hele regningen for permitterte ansatte etter at de har vært permittert i to dager. Ordningen gjelder frem til oktober.

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 42 284 total 6 nye Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 143 111 total 8 359 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 401 918 total 93 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Advarer

Tidligere har en rekke økonomer advart om at for gunstige permitteringsregler belønner bedrifter som permitterer sine ansatte.

Hvis arbeidsmarkedet er slik det ser ut nå, med mange permitterte og lite ledige jobber, så vil det være lurt å utvide permitteringstiden, sier økonomiprofessor Steinar Holden.

– Men da må det samtidig være en periode med arbeidsgiverfinansiering før den nye fritaksperioden starter, sier Holden.

STØRRE REGNING: Bedriftene bør ta en større del av permitteringsregningen, mener Steinar Holden, som er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. – Uten lønnsplikt er det fristende for bedriften å forlenge permitteringsperioden. Hvis bedriftene tar tilbake arbeiderne må de betale lønn i oppsigelsestiden. Men hvis de forlenger permitteringsperioden har de ingen utgifter. Og så kan de håpe at noen slutter på egen hånd, for da slipper bedriften å betale lønn i oppsigelsestiden, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Holden har ledet regjeringens utvalg som har sett på omfanget av koronakrisen på økonomien og krisepakken politikerne har kommet med. Grunnen til at Holden mener bedriftene bør ta en større del av permitteringsregningen, er at de skal tenke over om det vil være mulighet for at de permitterte faktisk blir tatt tilbake.

– Bedrifter som ikke tror de vil ta tilbake de permitterte tilbake, bør si opp de permitterte i stedet for å forlenge permitteringsperioden

–Erfaringene viser at mange av dem som har vært permittert lenge ikke kommer tilbake til sin arbeidsgiver. Etter en lang permitteringsperiode er det vanskeligere å få andre jobber. Så det er viktig at arbeidsgiveren tar en vurdering av om det er mulighet for at de permitterte kommer tilbake, sier Holden.

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 77 959 55.87% Private tjenester ellers 39 063 32.08% Varehandel, reparasjon av motorvogner 96 932 25.75% Forretningsmessig tjenesteyting 40 814 23.5% Omsetning og drift av fast eiendom 7 681 23.36% Vis alle

– Kan bli verre gjennom sommeren

Scandics varsel om oppsigelse av 1000 ansatte viser behovet for en rask utvidelse av permitteringstiden, mener LO-lederen, Hans-Christian Gabrielsen.

– Vi ser det i reiseliv og luftfarten, og vi kommer til å se det i flere andre næringer fremover. Regjeringen må gi et klart signal til Norges bedrifter om at de vil gi en utvidelse av permitteringsreglene, og det må skje nå, sier Gabrielsen, og viser til at regjeringen vil se an utviklingen før de gjør endringer av permitteringstiden.

– Hvis ikke regjeringen nå skjønner alvoret, så risikerer vi dessverre at denne situasjonen kan bli verre gjennom sommeren, sier Gabrielsen videre.

HASTVERK: Å vente til august for å utvide permitteringstiden er passivt og vil forverre situasjonen, men LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Holden sier han skjønner at dette er en veldig vanskelig situasjon for bedriftene.

– Men jeg forstår ikke helt hvorfor det haster så mye å få vedtatt dette. Jeg skjønner at de ønsker å få en avklaring om at permitteringsperioden vil bli forlenget hvis situasjonen fortsetter å være vanskelig. Det har jeg inntrykk av at regjeringen har sagt den vil bli, sier Holden.

– En katastrofe

Carolina Gonzales er en av de ansatte i Scandic som har blitt permittert.

Carolina Gonzales har fått bedre tid til hagearbeid etter tre måneder med permisjon fra jobben i Scandic. Foto: Sara Ringhagen / NRK

Hun har 28 år i hotellbransjen bak seg, etter at hun kom til Norge fra Chile.

– Jeg har aldri opplevd noe sånt. Dette er egentlig en katastrofe, sier kvinnen, som har vært permittert i tre måneder nå.

– Det har påvirket meg mye, og jeg tror veldig mange kan risikere å bli deprimert, sukker Gonzales.

– Lang tid før vi kommer tilbake til normalen

Under krisen har Scandic hatt cirka 3400 av sine opprinnelige 5600 ansatte på jobb. Prestegård sier de tilpasser seg situasjonen fortløpende.

– Det vi ser er at vi er i en næring hvor det vil ta lang tid før vi kommer tilbake til normalen, og vi ser at vi vil være i en situasjon som vil være krevende i lang tid fremover, sier Prestegård.