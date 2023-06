Mehl redegjør om Pride-skytingen: – Et angrep på oss alle

– Vi har slått ring om det skeive miljøet. Den ringen skal ikke hat og trusler få trenge igjennom, sa Mehl, som fra Stortingets talerstol slo fast:

– Et angrep på noen av oss, er et angrep på oss alle!

Mehl hadde også et løfte å komme med:

– Vi har reist oss etter terrorangrep før. Vi skal reise oss igjen. Vi skal ikke la ekstremistiske holdninger og hat få vinne fram med splittelse og terror.

Justisministeren sier 25. juni-rapporten påpeker en rekke feil og mangler ved politiets arbeid og beskrev den som «alvorlig og viktig».

– Etter frykt og sinne, må vi vise besluttsomhet og finne løsninger.

ANGREP PÅ ALLE: Et angrep på noen av oss, er et angrep på oss alle, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i sin redegjørelse om 25. juni-rapporten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi skal rette opp i det som gikk galt i håndteringen. Vi skal intensivere kampen mot trusler og hets mot skeive og utsatte grupper. Vi må slåss mot ekstremistisk ideologi og holdninger som fører til vold. Vi må bekjempe terror, fortsatte hun.

Mehl brukte redegjørelsen på å gi en grundig gjennomgang av alle små og større tiltak som enten er foreslått eller allerede iverksatt.

– Noen tiltak kan iverksettes raskt. Andre krever grundigere vurderinger og utredninger, sa hun.

Hovedfunn i rapporten om angrepet Ekspander/minimer faktaboks 1. Det er mulig at angrepet natt til 25. juni 2022 kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Zaniar Matapour i månedene frem mot angrepet. 2. Selv om PST satt på relevant egenprodusert etterretning om Matapour, delte PST ikke denne etterretningen med radikaliseringskontaktene i politiet som hadde ansvar for å følge ham opp. 3. Det er mulig at angrepet kunne ha vært avverget som følge av et varsel PST mottok fra E-tjenesten fem dager før angrepet inntraff. 4. Det var aldri noen i PST som sjekket Bhattis kontoer i sosiale medier som følge av varselet fra E-tjenesten. 5. Politiets operative håndtering av angrepet, herunder iverksetting av prosedyren for pågående livstruende vold (PLIVO), varsling og samhandling internt og eksternt, var i det store og hele godt gjennomført og i tråd med gjeldende retningslinjer og prosedyrer. 6. Manglende beredskap/tilgjengelighet for viktige funksjoner i Oslo politidistrikt utgjør fortsatt en begrensning for politiets evner og muligheter til å håndtere alvorlige kriser og hendelser. 7. Politietatene overlot et for stort kommunikasjonsansvar til Oslo Pride. 8. Det var for lite samhandling mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet om hvordan de skulle kommunisere om angrepet. 9. Politidirektøren hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å overprøve Oslo politidistrikts operative vurderinger av om solidaritets­markeringen den 27. juni kunne gjennomføres. 10. Beslutningen om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel.

Krever svar

Opposisjonen på Stortinget krevde på forhånd tydelige svar og nye tiltak fra justisministeren i redegjørelsen som pågår nå.

– Måten hun følger opp denne saken på vil være avgjørende for vår tillit til justisministeren, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Sist uke ble rapporten fra utvalget som har gransket angrepet i Oslo i fjor sommer, lagt frem. Der beskrives PST og politiets håndtering av terroren, samt tiden før og etter.

Rapporten konkluderer med at angrepet i Oslo sentrum kunne vært avverget, hvis PST hadde håndtert og vurdert informasjon som tjenesten hadde, på en annen måte.

ALVOR: Emilie Enger Mehl sier hun tar funnene i rapporten på største alvor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

To menn ble drept, ni personer fikk skuddskader og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte etter angrepet, før gjerningsmannen ble overmannet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får kritikk på en rekke punkter i rapporten.

– Må rydde opp!

Redegjørelsen er oppført som sak nummer 1 på onsdagens møteplan. Det blir debatt rett etter Mehls innlegg, før Stortinget vil vurdere hvordan saken blir fulgt opp videre.

Saken kan bli sendt til justiskomiteen eller til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, der saker gjerne havner som kan ende med kritikk av regjeringen eller en statsråd.

Per i dag er det ikke grunnlag for noe mistillitsforslag mot statsråden, slo Høyre-leder Erna Solberg fast overfor VG i helgen.

Men så fulgte hun opp med å slå fast at det er håndteringen framover som vil avgjøre Mehls stilling:

– Det er oppfølgingen av rapporten som avgjør om jeg har tillit eller ikke. Dette må regjeringen rydde opp i, sa Solberg.

Forventer handling

SV var raskt ute med å kreve en redegjørelse fra Mehl i Stortinget om saken.

– Det ville vært helt uholdbart hvis Stortinget tok sommerferie uten at en så rystende rapport ble diskutert med ett eneste ord her i Stortinget. Det er ganske alvorlig det vi har fått svart på hvitt - at terrorangrepet kunne vært unngått, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland i SV til NRK.

KREVER SVAR: SVs Andreas Unneland, Høyres Sveinung Stensland og Frps Per Willy Amundsen forventer tydelige svar fra justisministeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han sier rapporten fra sist uke peker på flere ting som dessverre er gjenkjennelig fra Gjørv-kommisjonen, som gransket 22.-juliterroren.

– Det handler om at ressursene ikke finner hverandre, at kommunikasjonen internt er for dårlig, at informasjonen blir liggende og ikke kommer fram der den skal, sier SV-representanten.

– Det er både et kulturproblem, men også et problem med hvordan strukturen i politiet er. Så her må det helt klare tiltak til for hvordan man fikser dette, fortsetter han.

– Rivalisering

Også justispolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre forventer en tydelig oppfølging av det som står i rapporten.

– Det er en rekke alvorlige funn som må lukkes, og de funnene er så ille at de må tas tak i med en gang, sier .

– Hva er mest alvorlig, slik du ser det?

– Den manglende kommunikasjonen mellom tjenestene som kommer fram – at PST ikke tar på alvor etterretningsinformasjon fra E-tjenesten – det er det mest alvorlige. Det ser ut som det er en slags rivalisering mellom de forskjellige hemmelige tjenestene, som er der for å passe på oss alle. Det er faktisk ikke til å leve med, sier Stensland.

– Hvordan er Høyres tillit til justitsministeren i øyeblikket?

– Høyres tillit til justitsministeren er som den har vært. Vi må måle folk på deres handlinger, og det de får til. I denne saken vil måten dette blir fulgt opp være avgjørende for hvordan vi ser på justitsministeren, sier Stensland og fortsetter:

– Her har justitsministeren en gyllen mulighet til å vise handlekraft, ikke bare masse ord, men faktisk handling.

Les også: Politidirektøren får strykkarakter

Vil ha tiltak

Det viktigste er at justisministeren og regjeringen viser at de tar dette på største alvor, mener Venstres Grunde Almeland. Han ber Mehl nå si hva hun selv har tenkt å gjøre.

– Det er vel og bra at hun ber PST og Politidirektoratet legge fram nye tiltak. For det er en rekke ting som disse instansene må gjøre. Men det vi i Venstre og hele den skeive bevegelsen har sagt i ett år at den savner, er at justisministeren selv tar ansvar og sier hva hun og regjeringen har tenkt å gjøre.

TILTAK: Venstres Grunde Almeland sier justisministeren må fortelle hva regjeringen akter å gjøre. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg ser fram til oppfølgingsplanen fra politiet, men vi trenger også en plan for hva regjeringen skal sette i verk av tiltak. Det har manglet fram til nå, fortsetter Almeland.

– Hvilke tiltak kan vi se for oss?

– Det er en rekke ting vi må få avdekket og få på plass. Men vi ser at samarbeidet mellom de ulike tjenestene har vært for dårlig. Der må vi se på hvilke grep som må gjøres for å styrke det samarbeidet og styrke tilliten mellom de ulike tjenestene, sier Almeland.

– Vi må også se på ressurssituasjonen selvsagt, hvis det kreves. Så må vi også se på hvordan de hemmelige tjenestene blir ettergått.

Mehl: Alvorlig bilde

Da justisministeren ble intervjuet av pressen på Stortinget før helgen sa hun at hun forventer at PST og politiet jobber med tiltak som kan «iverksettes umiddelbart».

– Denne rapporten er alvorlig. Den tegner et alvorlig bilde, og særlig det som går på at PST muligens kunne ha forebygget angrepet, sa hun til NRK sist uke.

– Har du tillit til de som leder disse etatene?

– Jeg har tillit til dem nå. Jeg opplever at de tar dette på aller største alvor.

I onsdagens redegjørelse kom hun inn på den mangelfulle samhandlingen mellom PST og Etterretningstjenesten, som ble avdekket i rapporten.

– Bedre samarbeid mellom tjenestene våre er grunnleggende for kampen mot terror. Dette samarbeidet skal videreutvikles, sa Mehl.

REDEGJØRE: Justisminister Emilie Enger Mehl skal redegjrøre for Stortinget om 25. junirapporten ved møtestart onsdag. Deretter blir det debatt i salen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Justiskomiteens leder Per-Willy Amundsen fra Frp har klare forventninger til redegjørelsen som Mehl skal gi Stortinget i dag.

– Vi må ha en tydelig justisminister som på troverdig vis viser at hun følger saken opp på en god måte. Det er hun som er øverste leder og ansvarlig for justissektoren. Det hviler et tungt ansvar på hennes skuldre, sier han.