Tybring-Gjedde føler seg dolket i ryggen av Bertheussen

Ingvil Smines Tybring-Gjedde svarer at hun føler seg dolket i ryggen av Laila Bertheussen.

– Ja, det tenker jeg «goes without saying», sier Tybring-Gjedde.

I en Facebook-gruppe opptrådte hun som venn med Bertheussen, men sier hun stusset allerede etter den første hendelsen ved boligen til Wara og Bertheussen vinteren 2018.

– Det slo meg allerede da at jeg tenkte «har hun spilt på flere hester»? sa Smines Tybring-Gjedde i retten.

Den tidligere samfunnssikkerhetsministeren ankom onsdag morgen tinghuset sammen med ektemann Christian Tybring-Gjedde, der de begge vitner som fornærmede i dag.

ANKOMMER: Christian Tybring-Gjedde og Ingvil Smines Tybring‐Gjedde sammen med bistandsadvokat Hermann Skard onsdag morgen. Foto: Terje Ben / NTB

Ekteparet mottok et truende brev 5. februar 2019. Brevet er trolig satt sammen av bokstaver fra Morgenbladet og nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen en uke tidligere

Tybring-Gjedde fortalte om en mistanke som styrket seg etter hvert som flere ting skjedde.

Samtidig fortsatte vennegruppen å eksistere på Facebook.

– Jeg opplevde gradvis at Bertheussen ble mer og mer intens. Noe lo vi av, andre ting var mer egnet til å undre seg over, sa Tybring-Gjedde.

– Var underlig rolig

Tybring-Gjedde sa hun ble kontaktet av Wara etter hendelsen med pulver i postkassen. Hun sier det var alarmerende informasjon. Hun fortalte at hun hadde besøk den dagen og ikke ville at barna skulle bli redde. Deretter kom det politi til stedet.

KONVOLUTT: Konvolutten som ble sendt til Tyrbing-Gjedde 5. februar 2019. Foto: Politiet

– Jeg registrerer at hun var underlig rolig. Det var en følelse av at hun virket uforstyrret av hendelsene, til tross for at det skjedde nye ting på hennes bolig, sier Tybring-Gjedde.

– Ubehagelig og vanvittig flaut

Da hun innledet vitnemålet, startet Ingvil Smines Tybring-Gjedde med å tordne mot lekkasjer. Hun reagerte voldsomt på at en Messenger-samtale med tiltalte Laila Bertheussen er lekket til pressen.

I samtalen snakket de to om teaterstykket «Ways of Seeing». Begge mente privatlivet hadde blitt invadert.

– Jeg ønsker å peke på hva denne saken startet med. Det startet med reaksjoner på at navngitte personer ble konstruert inn i et rasistisk nettverk i teaterforestillingen «Ways of seeing». Noen av oss som ble eksponert for dette, reagerte. Jeg var en av dem. Det opplevdes som en invasjon av mitt privatliv, sa hun i retten.

VITNEBOKS: Tor Mikkel Wara, med tiltalte Laila Bertheussen ved siden av, tegnet i retten. Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Hun omtaler det som en lekkasje fra PSTs innhentede dokumenter.

Tybring-Gjedde sier gruppen var privat. Hun sier hun likevel har forståelse for at gruppechatten blir brukt som bevis i saken, fordi Bertheussen var med der.

– Saken i seg selv har lite med en privat Messenger-tråd å gjøre. Denne, la oss kalle det gruppen, er opprettet som en ventil av privat karakter. Jeg gjentar en gang til, av privat karakter. Den var aldri ment for offentligheten, sier hun.

– Slikt sett handler det ikke om hvem som var der eller hvilken makt man hadde, min tilstedeværelse i denne gruppen hadde ingenting med min politiske profesjon å gjøre, hverken som statssekretær eller som statsråd, sier Tybring-Gjedde.

Hun legger til at hun har forståelse for at meldinger sendt i gruppen har blitt lagt frem i retten

– Fordi tiltalte var en del av gruppen, og fordi PST har hentet ut en del av dette som bevis. Selv om jeg personlig synes det er utrolig ubehagelig og vanvittig flaut.

Sammen i Messenger-gruppe

På Messenger var Ingvil Smines Tybring‐Gjedde i hyppig kontakt med Bertheussen i perioden teaterstykket hadde premiere.

Filter Nyheter har omtalt en rekke meldinger som er del av straffesaken. 27. november 2018 skrev Ingvil Smines Tybring‐Gjedde dette i en dialog med Bertheussen:

«Dagbladet laver en skikkelig drittsak! Håper Tor Mikkel går statsadvokaten til å vurdere alle juridiske aspekt ved dette!!!! Vi fikk innført en ny paragraf 266a for slikt som dette! Vær så snill å vurdere dette!!!!! Jeg klikker snart!!!! Jeg er så forbannet! Har fått MANGE henvendelser fra folk som mener rettssikkerheten er truet! Vi (Frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!»

Chat-gruppen med navnet «Hækaveh» besto av daværende statssekretær (senere beredskapsminister) Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), den nylig avgåtte statssekretæren Line Miriam Sandberg (Frp), Rita Karlsen i Human Rights Service, Gry-Anette Rekanes Amundsen (Frp) og ytterligere to kvinner.

Bildelekkasje

Påtalemyndigheten har vært kritiske til at et bilde av hærverket havnet hos mediene. Berthuessen fortalte selv at hun delte det i Messenger-gruppen.

Dagen etter følte Tybring-Gjedde behov for å fortelle at det ikke var hun som hadde delt bildet med mediene.

– Den slags driver selvfølgelig ikke regjeringen med i disse sakene. Jeg har heller ikke lekket noen bilder til mediene, det gjorde tiltalte selv, sa Tybring-Gjedde.

Bertheussen forklarte i retten at hun hadde kontakt med Tybring-Gjedde mens politiet etterforsket trusselhendelsene.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har vært til stede i retten de aller fleste rettsdagene. Christian Tybring-Gjedde møtte opp for første gang i dag.

Ekteparet var veldig kritiske til teaterstykket etter at det ble vist.

24. november 2018 sa Ingvil Smines Tybring‐Gjedde at hun var redd for hva bildene av boligen deres kunne føre til, og omtalte stykket som farlig i et intervju med nettstedet Human Rights Service.

– Vi har ikke adressen vår offentlig noe sted på grunn av tidligere trusler. Og her har altså noen ligget i hekken utenfor hos oss og filmet hjemmet mitt! uttalte Tybring-Gjedde.

Dagen etter skrev Christian Tybring-Gjedde på Facebook: «Blackbox Teater legitimerer sitt hat mot nordmenn gjennom en absurd statsfinansiert teaterforestilling».

NRK kunne senere avsløre at det ikke var ekteparets hus som hadde blitt filmet, men et hus som tilhører noen i familien.

Mottok truende brev

Ekteparet Tybring-Gjedde har status som fornærmede i saken. 5. februar 2019 mottok de et brev som påtalemyndigheten mener hadde et truende innhold. Teksten var satt sammen med deler av et intervju i Morgenbladet med skuespiller Hanan Benammar fra teaterstykket «Ways of Seeing».

BREV: Brevet som ble sendt til Tybring-Gjedde. Foto: Politiet

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?»

Påtalemyndigheten mener det er Laila Bertheussen som har laget og sendt brevet. I tiltalen skriver de at «handlingen anses som en trussel mot samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og var egnet til å påvirke hennes arbeid som minister».

Tybring-Gjedde fortalte i retten at hun ble sint, frustrert og redd etter at hun fikk trusselbrevet, og at hun blant annet begynte å undersøke om det var noe under bilen.

– Vi hadde gitt støtte til en som trengte trøst, og så var det hele kanskje en lek. Jeg ble også bekymret over at Bertheussen ikke utviste en redsel for det som skjedde, til og med når hun var alene hjemme.

Tybring-Gjedde sa også at Bertheussen virket irritert over sikkerhetstiltakene.

– Det virket som det var mer irriterende enn selve truslene.