Tybring-Gjedde: – Selvfølgelig hadde jeg ingen påvirkning på justisministeren

Ekteparet Tybring-Gjedde har status som fornærmet i saken. Onsdag vitnet begge i Oslo tingrett.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde sa at hun vil føle seg dolket i ryggen av Bertheussen, dersom det viser seg Bertheussen er skyldig.

– Jeg er opptatt av ytringsfrihet og meningsutvekslinger. Meningsbrytninger er det som bringer samfunnet videre. Men en ytring kan være så grov at noen ønsker å gjøre noe ulovlig. Det er den som gjør noe ulovlig som er ansvarlig for den handlingen, sa hun da hun møtte pressen etter endt rettsdag.

Laila Bertheussen er tiltalt for å ha truet både sin egen samboer, daværende justisminister Tor-Mikkel Wara, og ekteparet Tybring-Gjedde ved å ha sendt trusselbrev i posten.

Brevet som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Foto: Politiet

Teksten var satt sammen av utklipp fra en artikkel i Morgenbladet om teaterstykket «Ways of Seeing».

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var ble utnevnt som samfunnssikkerhetsminister kort tid før hun mottok brevet.

I retten har aktoratet brukt mye tid på å lese fra en chattegruppe der både Tybring-Gjedde og Bertheussen deltok, sammen med blant andre Rita Karlsen i HRS og tidligere statssekretær Line Miriam Sandberg.

Avviste lekkasje

Meldingene som er lest opp i retten har stor grad dreid seg om hvorvidt Bertheussen forsøkte å lekke bilder og informasjon fra trusselhendelsene til media, og hvordan de involverte i teaterstykket «Ways of Seeing» omtales.

Filter Nyheter har publisert et større utdrag av samtalen. Der kommer det blant annet frem at hun hadde hyppig kontakt med Bertheussen i perioden teaterstykket hadde premiere.

I slutten av november skrev hun blant annet:

«Dagbladet laver en skikkelig drittsak! Håper Tor Mikkel går statsadvokaten til å vurdere alle juridiske aspekt ved dette!!!! Vi fikk innført en ny paragraf 266a for slikt som dette! Vær så snill å vurdere dette!!!!! Jeg klikker snart!!!! Jeg er så forbannet! Har fått MANGE henvendelser fra folk som mener rettssikkerheten er truet! Vi (Frp) kan ikke være på vakt og la dette skje!!!!»

Tybring-Gjedde var på dette tidspunktet statssekretær.

– Det var en privat, personlig meningsutveksling mellom privatpersoner i den situasjonen jeg har redegjort for, som henger sammen med det tidligere trusselbildet. Selvfølgelig hadde jeg ingen påvirkning på hva justisministeren gjorde med dette, sier Tybring-Gjedde.

Samme dag som Bertheussen innrømmet å ha delt et bilde fra en av trusselhendelsene i gruppa, avviste Tybring-Gjedde at det var hun som hadde delt det med mediene.

– Den slags driver selvfølgelig ikke regjeringen med i disse sakene. Jeg har heller ikke lekket noen bilder til mediene, det gjorde tiltalte selv, sa hun.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde sier hun ikke hadde noen påvirkningskraft overfor daværende justisminister Tor Mikkel-Wara. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Tidslinje for Bertheussen-saken 14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020. Premiere på Ways of Seeing Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen. Foto: Privat

Bertheussen filmer stykket Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

Bertheussen raser i kronikk Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

Tagging og forsøk på bilbrann Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på. Foto: Jørn Tveter / NRK

Trusselbrev Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Brann i søppelspann Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nye trusselbrev Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin. Foto: POLITIET / Scanpix

Trusselbrev til Tybring-Gjedde Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Brennbar væske under parets bil 11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Trusselbrev Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Bilbrann 10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samboer siktet PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

Mistenkes for alle trusselhendelsene PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

Elden mottar første konvolutt To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

E-poster til journalister Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

Avviser klage Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

Ny forsendelse til Elden Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Ny forsendelse til Elden Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nytt brev til Elden Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

Siste brev til Elden Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august. Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix

Rettssaken starter Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe Vis mer

– Betimelig angrep media

Både hun og ektemannen kritiserte mediene for å ha publisert meldinger hun anser som private. Tybring-Gjedde avviser at hun var statsråd døgnet rundt.

– Jeg er ikke statsråd på Messenger. Heldigvis ikke. Hjemme hos meg selv er jeg Ingvil. Dette er lekkede opplysninger fra en personlig, privat samtale mellom to mennesker i en sårbar situasjon. Her har dere trykket meldinger som har vært helt private. Hvor går grensen moralsk og etisk for mediene? Det er et lite angrep på dere, men jeg synes i denne saken at det er betimelig, sier hun.

Ansvarlig redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter sa til NRK tidligere i dag at han mener gruppe-chatten har offentlig interesse fordi det er sentralt plasserte maktpersoner i regjeringsapparatet som diskuterer justis- og påtalemyndighetens rolle.

– Slikt sett handler det ikke om hvem som var der eller hvilken makt man hadde, min tilstedeværelse i denne gruppen hadde ingenting med min politiske profesjon å gjøre, hverken som statssekretær eller som statsråd, sa Tybring-Gjedde i retten.

– Spesielt å kimse av det

Tybring-Gjedde sa i retten at mistanken mot Bertheussen økte gradvis.

– Det var ganske spesielt å få så store anslag mot seg, og kimse av det. Det er en merkelig sammenheng. Jeg reagerte sterkt på dette. Det henger sammen med det vi har opplevd tidligere. Jeg hadde litt erfaring med å kjenne på følelsen. Første gang jeg opplevde noe liknende, kimset jeg ikke av det, sier Tybring-Gjedde.

Hun varslet til slutt via en departementsråd, og navnga da Bertheussen.

– Vi syntes det var en helt absurd situasjon. Derfor var det ikke vi som skulle sitte på den tanken og vurdere om det var en sak som skulle formidles videre, sier hun.

Tybring-Gjedde presiserte også at hun anser personene bak teaterstykket «Ways of Seeing» som uskyldige i saken.

– Jeg vet ikke hvorfor vi fikk brev. Jeg tenkte det var en forbindelsen mellom Ways of Seeing og truslene. Men det er ikke Ways of Seeings ansvar. De er ikke skyldige i det som har skjedd i etterkant av forestillingen, sier hun.

Vil ikke utdype varsel til Erna Solberg

I retten i dag fortalte Ingvil Smines Tybring-Gjedde at hun på et tidspunkt mente statsministeren burde få vite om mistanken mot Bertheussen.

Etter en samtale med Rita Karlsen ble det besluttet at Tybring-Gjedde, som da var samfunnsikkerhetsminister, skulle rette en bekymringsmelding til SMK, via departementsråden sin i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ifølge Tybring-Gjedde skjedde dette «noen dager før pågripelsen». På spørsmål fra dommer Yngvild Thue om hva som ble formidlet i varselet, svarte Tybring-Gjedde slik i retten:

– Jeg sa det samme som her, at hun ble mer og mer intens, og at hun ikke tok imot sikkerhetstiltak som var nøye vurdert av PST. Det knyttet til intensiteten i meldingene og aktivitetene mot Bertheussen og Waras hjem. Det fikk vi ikke til å stemme, så det var en generell redsel for at det stemte. Jeg syntes det var vanskelig å ta det opp.

I et intervju med pressen etter at retten ble hevet i dag, ønsket ikke Tybring-Gjedde å gå i detalj om varselet, men bekrefter at det ble gjort muntlig.

– Det er en sak mellom den jeg varslet til og meg, sier Tybring-Gjedde.

Solberg hadde hørt spekulasjoner

På en pressekonferanse 14. mars, samme dag som Bertheussen ble pågrepet, uttalte Erna Solberg at hun hadde blitt informert av PST om pågripelsen kort før PSTs pressekonferanse.

Solberg sa også at hun allerede dagen før hadde fått høre «spekulasjoner» om at Laila Bertheussen kunne stå bak truslene.

– Dette kom fra presse og ikke fra andre, sa Solberg på pressekonferansen, ifølge en Dagbladet-artikkel om pressekonferansen.

NRK kontaktet Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter like etter klokken 15, for å høre om varselet fra departementsråden nådde fram til Solberg. Alstadsæter har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til NRK at departementsråden Tybring-Gjedde skal ha kontaktet, ikke er avhørt eller stevnet som vitne i saken, ettersom påtalemyndigheten ikke har sett noe behov for det.

Ranke sier man ikke har sett noe referat fra møtet, og ikke vet hvordan bekymringsmeldingen fra Tybring-Gjedde ble håndtert.