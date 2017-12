Fredag var siste handledag på Oslo Børs. Og selv om akkurat den dagen endte svakt i rødt, er året sett under ett lystig lesning for mange av dem som har hatt pengene sine i aksjer 2017:

Hovedindeksen endte opp 19,1 prosent til 814,45 poeng

Drøyt 92 milliarder kroner ble utbetalt i utbytte (det høyeste siden 2014)

Selskapene hentet 407 mrd. i frisk kapital (ny rekord)

Fornøyde investorer

OVERRASKET: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management mener Oslo Børs har gjort det godt sammenliknet med internasjonale aksjemarkeder. Foto: Nordea

– Avkastningen ble bedre enn jeg ventet ved starten av året, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management til NRK.

Han og teamet hans forvalter flere av fondene som gjorde det aller best på børsen i 2017.

Også aksjesjef Marius Aaserud i Handelsbanken Capital Markets mener børsåret 2017 slo forventningene:

– Ved inngangen til 2017 var det nok få som trodde vi skulle bikke 800 poeng, sier han til NRK.

Statoil og Hydro overrasket

Flere av de «tunge» aksjene har hatt betydelig oppgang i 2017:

Statoil er opp 16 prosent

Telenor er opp 43,4 prosent

DNB er opp 23,5 prosent

Norsk Hydro er opp 55 prosent

– Send en takk til kineserne

FORSIKTIG OPTIMIST: Aksjesjef Marius Aaserud i Handelsbanken Capital Markets tror 2018 ender i pluss – men ikke like mye som 2017. Foto: Bård Gudim / Handelsbanken

Aksjesjef Marius Aaserud i Handelsbanken mener særlig oppgangen til aluminiumskjempen Norsk Hydro var uventet. Han sier Hydro-aksjonærene kan sende en takk til kinesiske myndigheter for aksjefesten.

– Det at kineserne har sagt at de vil kutte i forurensende industri, er veldig positivt for Norsk Hydro. Årsaken er at kutt i Kina gir mindre aluminium ut på markedet, sier han.

Han tror også at en oljepris over 60 dollar har bidratt til at mange ser positivt på en del energiaksjer.

Robert Næss i Nordea trekker på sin side fram Statoils oppgang som litt «motstrøms».

– Det er litt overraskende, gitt at oljeaksjer har vært svake utenfor Norge, sier han.

BØRSRAKETT: Norsk Hydro har steget 55 prosent i verdi på Oslo Børs i år. Bildet er fra anlegget i Sunndal. Foto: Harald M. Valderhaug / Hydro

Tror neppe 2018 blir like bra

Hverken Næss eller Aaserud tror investorene kan vente seg et like bra 2018, som året vi snart har lagt bak oss.

– Markedet i Norge har steget mye på forventninger, så jeg er nok litt mer skeptisk til 2018. Jeg synes vi har fått veldig godt betalt i år, sier Næss.

Han synes det er vanskelig å spå om børsen ender i pluss eller minus i 2018:

– Det ville ikke overraske meg om vi får en negativ avkastning til neste år. På den annen side øker inntjeningen til selskapene internasjonalt, og da kan vi få drahjelp utenifra, sier han.

– Så det store krakket ... ?

– Nei, det ser jeg ikke noen grunn til at skal komme. Skjønt, krakk kommer jo gjerne overraskende på oss også.

Aaserud virker å være noe mer optimistisk.

– Jeg tror det er mer oppside enn nedside, men å tippe hvor vi endre i 2018, er selvfølgelig fryktelig vanskelig, sier han, og drar på det:

– Å se en oppgang på 10 prosent i 2018, er nok ikke for mye å forvente ... med mindre det skjer noe drastisk i markedene globalt, da.

– Hva skulle det være?

– Et rentesjokk, kanskje. Men det virker ikke veldig sannsynlig, sier Aaserud.