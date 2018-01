Trykkfall førte til nødmelding fra Norwegian-fly

Like etter midnatt meldte flyradar-tjenesten Airlive at et Norwegian-fly på vei fra Oslo til Barcelona hadde sendt ut en nødmelding over Frankrike. Trykkfall var årsaken.

– Det skyldes et trykkfall i kabinen som førte til at flyet mistet høyde, men alt er som det skal og flyet lander litt etter tiden i Barcelona, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NRK.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Foto: Margret Helland / NRK

Flyet kunne fortsette videre mot Barcelona til tross for hendelsen.

Flyet som tok av fra Oslo lufthavn klokken 21:39 skulle etter planen lande på El prat flyplass i Barcelona klokken 00:10. Flyet landet i Barcelona nesten halvannen time forsinket klokken 01:34, ifølge flyplassen.