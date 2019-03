Flyktninger og asylsøkere skal ifølge forslaget ta vaksinen så snart som mulig etter ankomst. Ikke som i dag, når det skjer først ved bosetting.

Både barnehager og skoler skal kunne stille krav om vaksinering ved inntak.

Og arbeidsgivere får mulighet til å stille vaksinekrav til ansatte innen helse, skole og barnehage. Hvis en ansatt nekter, er det oppsigelsesgrunn.

– Det er klart det må være noen ris bak speilet for å få flere til å vaksinere seg, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).

HARD I KLYPA: Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) vil at alle skal vaksinere seg. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Han mener at såpass drastiske tiltak kan være nødvendig for å beskytte de svakeste blant oss mot smitte. Det gjelder for eksempel barn som er for små til selv å være vaksinert.

– Er ikke dette i strid med Frps prinsipper om familienes valgfrihet?

– Også for meg som liberalist så er det sånn at min frihet slutter der din begynner. Og jeg ønsker å ta vare på dem som er mest utsatt, og da må vi gjøre grep for å få til det, svarer Bjørnstad.

Vaksineskeptikere

I Norge blir de fleste barn vaksinert, men ikke alle.

Kjetil Dreyer er en av dem som står bak en facebook-side for vaksineskeptikere med opp mot 6000 følgere.

Han mener obligatorisk vaksine er i strid med både menneskerettigheter, grunnloven og friheten til å velge når det gjelder egen helse.

– Jeg mener at når det kommer til helse generelt, så må det være frivillig. Det må baseres på frivillighetsprinsippet, og ikke gjennomføres obligatorisk, sier Dreyer.

Smitte-eksplosjon i Europa

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon fikk over 82.000 personer i Europa meslinger i fjor, tre ganger så mange som året før.

72 personer døde av sykdommen.

DØDSFALL: Meslingdødsfall i Europa ikke grunn til at flere skal vaksineres, mener Kjetil Dreyer. Foto: Privat

Dreyer etterlyser bevis på at de døde ikke var vaksinert. Han mener dødsfallene ikke gir grunnlag for å mene at flere må vaksineres.



– Men om det heller blir en informasjonskampanje som leder til at flere ønsker å vaksinere seg av egen fri vilje, så er det jo helt opp til hver enkelt, sier han.

Bøter og stengte grenser

Helsepolitiske talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen støtter helhjertet forslaget fra Trøndelag om obligatorisk vaksine.

Hun er skremt av økningen for meslinger i Europa, og mener vi har mye å lære av andre land. Island vil stenge grensene for personer som ikke er vaksinerte, og i Italia risikerer foreldre bøter hvis de sender uvaksinerte barn på skolen.

ADVARER: Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) advarer mot vaksinemotstandere Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Verdens helseorganisasjon slår alarm fordi vaksinemotstandere har slått røtter i flere land og skremt familier fra å ta vaksine, sier hun.

– Det er noe vi må ta på alvor i Norge, for meslinger er nå på full fart tilbake. Jeg synes absolutt vi må sette inn tiltak som gjør at flere velger å ta vaksine.