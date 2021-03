Tromsø-ordføreren ber regjeringen innføre «søringkarantene»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg mener vi må vurdere om det bør være påbudt å teste seg hvis du reiser fra et område med mye smitte til et område uten smitte, sier Gunnar Wilhelmsen til NRK.

Kan nekte folk å reise fra Viken

Wilhelmsen trekker dermed opp igjen diskusjonen om «søringkarantene», som mange kommuner i Nord-Norge innførte i fjor, i en tidlig fase av pandemien.

– Det andre regjeringen kan si er at folk i Viken, eksempelvis, ikke får lov til å forlate Viken, ut fra det høye smittetallet; de får ikke lov å reise.

Drammen ligger i Viken og er en av byene i landet med høyest smittetrykk. Ordføreren i Tromsø mener regjeringen bør vurdere å nekte folk fra Viken å reise til steder med lite smitte nå. Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Den såkalte søringkarantenen og andre lokale reiserestriksjoner ble fjernet etter sterke oppfordringer fra regjeringen, som mente de skapte unødige vansker for arbeidslivet.

Nå ber ordfører Wilhelmsen om å få den innført i en 14-dagers periode i forbindelse med påsken.

Ber om ny «søringkarantene»

– Regjeringen må vurdere om de skal innføre det vi tidligere kalte «søringkarantene», og om det skal være påbudt å teste seg hvis en skal slippe karantene, sier Gunnar Wilhelmsen i dag.

Han ber folk i områder med mye smitte om å ikke komme til Tromsø i påsken og folk i Tromsø unngå å reise til områder med mye smitte.

– Men det er jo bare anbefalinger, sier han.

– Venter tusenvis fra smitteområder

Tromsø-ordføreren sier også at han reagerer på at regjeringen snakker om at vi må få ned mobiliteten og reise mindre, samtidig som den ikke gjør noe med flytrafikken.

Nå er det lite smitte koronasmitte i Tromsø. Ordføreren frykter at reisende med fly sørfra de neste dagene skal ha med seg koronasmitte.

– De neste seks dagene kommer det 91 fly til Tromsø, med flere tusen mennesker fra smitteområder. Jeg har ikke hørt regjeringen si noe om det, sier Wilhelmsen.

Mener du at regjeringen bør stanse flytrafikk fra Oslo og Viken til for eksempel Tromsø?

– Regjeringen bør vurdere tiltak som begrenser mobilitet. Da kan ett av dem være det.

– Hvordan vil det ramme næringslivet i Tromsø?

– Her snakker vi om 14 dager, det er ikke noe permanent. Det er for å redusere mobiliteten i forbindelse med påsken.

– Ikke aktuelt

Men å nekte folk i noen områder å reise til andre deler av landet, er ikke aktuelt, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er ikke aktuelt å nekte folk å reise fra ett område i Norge til et annet, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet Foto: Lise Åserud

– Det er et veldig inngripende tiltak. Og det kan være veldig gode grunner til at du reiser fra et område med høy smitte til et område med lav smitte. Det kan for eksempel være at du bor på Østlandet og jobber på et sykehus i Tromsø eller i Finnmark og har en helt nødvendig kompetanse.

– Men da er det vel ekstra viktig at du tester deg før du reiser?

– Problemet er at det kan gi falsk trygghet. For du kan faktisk være smittet av korona selv om du har avlagt en negativ test, sier Korkunc.

Han sier det da er viktigere å følge de gode rådene som er gitt:

– Reiser du fra et område med høy smitte til et med lav smitte, så bør du ikke dra på overnattingsbesøk og ikke bo på hotell eller lignende. Hvis du kjenner det minste symptom – da må du teste deg. Men å teste alle som skal reise fra ett område til et annet i Norge, mener vi er verken forholdsmessig eller nødvendig.

Oslo har lenge hatt det høyeste smittetrykket i landet. Foto: Stian Rugsveen / NRK Luftfoto Stian Rugsveen / Gregard Pallotta