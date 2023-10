Trettebergstuen: Jeg ble ikke advart

– Overraskende og interessante opplysninger, sier Venstres Grunde Almeland om svarene som Trettebergstuen sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag.

– Jeg ser at det verserer ulike oppfatninger av hva som er blitt sagt mellom Statsministerens kontor og Kulturdepartementet, og hva som har vært rutinene, sier Almeland, som er saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen.

Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister tidligere i år på som følge av brudd på habilitetsregelverket knyttet til at vennene Bård Nylund og Renate Larsen var blitt tildelt verv.

I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité forteller den tidligere Ap-statsråden om en praksis i Kulturdepartementet, der hun kunne foreslå navn uten selv å foreta selve utnevnelsen, dersom det var habilitetsproblemer. En slik praksis er i strid med habilitetsregelverket.

– Verken jeg eller noen andre i politisk ledelse har blitt advart mot dette, skriver Trettebergstuen i sitt svar til Stortinget.

Dermed tar hun - som Dagens Næringsliv først omtalte i går - avstand fra beskrivelsen som statsminister Jonas Gahr Støre ga under sin pressekonferanse i etterkant av Trettebergstuens avgang i juni.

– Dette har også skjedd etter advarsler fra departementet, sa Støre.

«Ble ikke advart»

Trettebergstuen som nå er tilbake som stortingsrepresentant, erkjenner i brevet at hun hadde en uriktig forståelse av habilitetsreglene, men fastholder altså at hun aldri ble advart om dette fra Kulturdepartementet.

– Gitt at det gjennom ulike saker i media har fremstått som om jeg har blitt advart om at denne forståelsen er feil, og at jeg har blitt advart mot å foreslå navn jeg er inhabil overfor, ønsker jeg også å presisere at det ikke er tilfellet, skriver Trettebergstuen.

– Jeg er selv fullt ansvarlig for å sette meg godt nok inn i regelverket, og å følge en praksis som er i tråd med regelverket, det har jeg ikke gjort, og derfor har jeg også tatt konsekvensen av disse feilene og gått av, fortsetter hun.

Trettebergstuen har avslått en intervjuforespørsel fra NRK og sier hun ikke vil gi intervjuer før etter høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 7. november.

Fakta om habilitetssakene Ekspander/minimer faktaboks Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet.

innrømmet 20. juni å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved å utnevne en venn til styreverv i Wergelandsenteret, en stiftelse som i stor grad finansieres av Kunnskapsdepartementet. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv.

trakk seg fra Støres regjering 23. juni etter å ha innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved å utnevne venner til viktige verv. Som minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp) innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder.

innrømmet 21. juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Han gikk av både som statsråd og Sp-nestleder. Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært minister. Huitfeldt har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet.

ektemann har kjøpt og solgt aksjer, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært minister. Huitfeldt har ikke oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene til å skaffe seg opplysninger om ektemannens økonomiske aktiviteter, ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet. Tidligere statsminister Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes har innrømmet å ha kjøpt og solgt aksjer i et stort omfang mens Solberg var statsminister. Selv hevder hun at hun var ukjent med omfanget, men erkjenner at habilitetsreglene er brutt i flere tilfeller. (Kilder: NTB/NRK)

– Jeg har lest dette litt overfladisk, jeg har ikke hatt tid til å lese det, jeg vil ikke kommentere det, men det er feil, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2 om DNs sak mandag.

– Vi er opptatt av å få fram realitetene i denne saken, hva det har handlet om, og hvorfor det var nødvendig å trekke den konklusjonen som var. Jeg har ingen annen interesse enn å gå etter det, sa han.

Departementsråd Kristin Berge i Kulturdepartementet har svart på Trettebergstuens påstander i en e-post til Dagens Næringsliv:

– Det har ikke vært vanlig praksis å vurdere navn til styreoppnevninger der embetsverket kjenner til at statsråden er inhabil. Dersom det skulle komme opp navn der statsråden uttrykker tvil om habilitet, blir dette vurdert av embetsverket i samråd med politisk ledelse. Dersom man går videre med et slikt navn, vil statsråden måtte tre ut av prosessen og ikke delta i videre vurderinger, skriver Berge.

I tvil om hun var inhabil

I brevet til Stortinget redegjør Trettebergstuen for utnevnelsen av vennen Bård Nylund i to roller samt utnevnelsen av Renate Larsen til styret til Den Norske Opera og ballett.

Trettebergstuen skriver at hun hele tiden har visst at hun var inhabil overfor Bård Nylund, som hun beskriver som en nær venn. Han er blant annet fadder til hennes barn og de har gitt ut en bok sammen.

Anette Trettebergstuen og Bård Nylund er gode venner og har blant annet gitt ut bok sammen. Foto: Pitch Forlag/Facebook

– Dessverre valgte vi prosesser som likevel gjorde at han kunne bli utnevnt. Dette ble gjort i god tro. Det foreligger således ikke bevisst overtredelser av habilitetsregler, skriver den tidligere kulturministeren.

Men i saken knyttet til Renate Larsen, skriver Trettebergstuen at hun fremdeles er i tvil om hun virkelig var inhabil overfor henne. Altså om hun har den «tilstrekkelige nærhet», som habilitetsreglene forutsetter.

«Fem tette, for tiden ikledd badehette», skrev Anette Trettebergstuen om dette bildet på Facebook. Fra venstre: Cecilie Terese Myrseth, Renate Larsen, Anne Marit Bjørnflaten, Anette Trettebergstuen og Kristin Røymo.

Hun skriver at det etter at Tonje Brennas habilitetssak dukket opp, ble foretatt «en rask habilitetsvurdering» av en jurist i Kulturdepartementet, som kom til at Trettebergstuen var inhabil overfor Larsen.

– I ettertid har jeg reflektert over og kommet til at en slik habilitetsvurdering med fordel burde ha blitt gjort av lovavdelingen i Justisdepartementet, skriver hun.