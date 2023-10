Aps «misnøyebenk»: Fem eksstatsråder parkert på Stortinget

– Ingen av de statsrådene som fratrer i dag, har bedt om å få fratre. Alle ønsket å fortsette, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på sin pressekonferanse i dag.

Dermed får Aps stortingsgruppe tre nye eksstatsråder som helst skulle vært et helt annet sted.

Verken Marte Mjøs Persen, Anniken Huitfeldt eller Bjørnar Skjæran har på noe som helst tidspunkt gitt uttrykk for at de vil ut av regjeringen.

– Dette er min beslutning, som jeg på ingen måte tar lett på, sa Støre. Han medga at samtalene med de tre statsrådene som nå er kastet, ikke var enkle.

– Hvis du skulle gått ut fra hva som hadde vært bekvemt for meg, hadde jeg ønsket at det ikke var riktig å gjøre dette, sa han.

Fra før har tidligere arbeidsminister Hadia Tajik og tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen måttet trekke seg fra regjeringen etter pendlerboligrot og habilitetsbrudd. Heller ikke deres avganger skjedde etter eget ønske.

Dermed er det i alt fem ferske eksstatsråder i Aps stortingsgruppe.

«Misnøyebenk»

Ap-toppene kunne styre et helt departement med minst titalls milliarder i budsjett. Journalistene sto i kø for å få dem i tale, og sjåfører fikk fraktet dem fra den ene viktige avtalen til den andre.

Nå venter en ny hverdag som stortingsrepresentant, hvor den personlige innflytelsen over politikken er vanligvis mer begrenset.

Statsrådene som nå har forlatt regjeringen, er blant Arbeiderpartiets mest kjente ansikter.

Nå blir det opp til parlamentarisk leder Rigmor Aasrud å sørge for at de vrakede partiprofilene skal fungerer godt i sine nye roller på Stortinget.

– Får du en slags misnøyebenk nå, som du må håndtere som leder for stortingsgruppa?

– Det tror jeg ikke. De som har kommet tilbake, er innstilt på å gjøre en god jobb i stortingsgruppa. Det melder de fra om alle sammen, sier Aasrud

– Hvordan er det å være sjefen for en gruppe som også omfatter fem mennesker som helst ville vært et helt annet sted, altså i regjering?

– Jeg tror de fleste som kommer tilbake til Stortinget, har en liten periode der de skulle ønske at ting var annerledes. Men min erfaring er at det ikke går så lang tid før de er godt i gang med vanlig stortingsarbeid og bidrar godt inn i stortingsgruppa. Det er jeg helt sikker på at vi kommer til å få, med de tre som kommer tilbake nå også.

– Så det blir ikke en problemstilling med manglende tillit mellom deler av stortingsgruppa og regjeringen?

– Nei, det tror jeg ikke.

Statsminister Jonas Gahr Støre var i ettermiddag i Stortinget for samtaler med de parlamentariske lederne i forkant av den neste langtidsplanen for Forsvaret. Der fikk han også spørsmål om dagens statsrådsavganger.

– Det er et kvalitetstegn at de ønsket å fortsette. Det var ingen lett beskjed å gi, men det var en riktig beskjed å gi. Når det får gått noen dager så tror jeg de vil bli en ressurs for gruppa og styrke gruppa, sa Støre til NRK.

Nye roller

Under ledelse av Nils Foshaug går Aps valgkomité på Stortinget nå i gang med å finne nye oppgaver til de tre eksstatsrådene. Aasrud sier det kan bli nødvendig med en større rokade, som også omfatter endringer for andre i gruppa.

Praksis tilsier at ingen av de tre eks-statsrådene tar plass i kontroll- og konstitusjonskomiteen. De vil trolig heller ikke havne i komiteer med ansvar for områder hvor de selv var statsråd.

Målet er å ha kabalen klar i løpet av uka, men noen garanti gis ikke. Selv er Rigmor Aasrud innstilt på å fortsette i rollen som parlamentarisk leder.

– Jeg har ingen andre planer enn å være her, svarer Aasrud på spørsmål om hennes egen rolle.

– Som parlamentarisk leder?

– Ja.

De tre som nå vrakes fra regjeringen, er alle svært erfarne Ap-folk:

53 år gamle Anniken Huitfeldt fra Akershus har 18 års erfaring fra Stortinget og har bekledd flere ministerposter tidligere. Hu n var AUF-leder i årene 1996 til 2000 og satt i Aps sentralstyre fra 2002 og fram til i vår.

Hu Fiskeriminister Bjørnar Skjæran ble i vår vraket som nestleder i Arbeiderpartiet. 57-åringen fra Lurøy i Nordland var nestleder i Ap i fire år og har sittet i sentralstyret siden 2013.

ble i vår vraket som nestleder i Arbeiderpartiet. 57-åringen fra Lurøy i Nordland var nestleder i Ap i fire år og har sittet i sentralstyret siden 2013. Marte Mjøs Persen ble olje- og energiminister i 2021 og overtok som arbeids- og inkluderingsminister i fjor vinter. Hun sitter i Aps sentralstyre og var ordfører i Bergen fra 2015 til 2021.

Sterke reaksjoner

Anniken Huitfeldt har i flere tiår satt sitt preg på Arbeiderpartiet, hvor hun har et stort nettverk.

NRK kjenner til at reaksjonene på avgangen er sterke blant hennes støttespillere.

I helgen sa Ap-politiker og fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, Edvin Søvik, til VG at det er helt uforståelig hvis Støre fjerner Huitfeldt.

Støre stilte seg bak Huitfeldt da aksjesaken rundt hennes ektemann sprakk for en måneds tid siden.

Men ved å kvitte seg med Huitfeldt, viser kilder i partiet til at Ap kan være hardere i klypa med Høyre-leder Erna Solberg når alle habilitetssakene kommer opp i kontrollkomiteen i høst.

Støre begrunnet sparkingen av Huitfeldt med behovet for fornyelse og et svakt valg med stor oppmerksomhet rundt habilitet og aksjer. Og han kom selv inn på Solbergs egen aksjesak.

– Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, selv om Solbergs sak er langt mer omfattende, har de også prinsipielle likhetstrekk, sa han.

Selv ville ikke Anniken Huitfeldt svare på inngående spørsmål fra pressen om egen avgang eller habilitetssak i dag.

– Jeg har ingen kommentar. Nå er det Espen som er dagens hovedperson, sa Huitfeldt før hun tok imot etterfølgeren.

– Jeg skjønner at dette ikke er enkelt for Anniken, svarte Eide på spørsmål fra pressen om han synes det er sårt at partikollegaen måtte gå av.

– Uforståelig

Også avgangene til Persen og Skjæran skaper reaksjoner internt.

– At statsministeren valgte å bytte ut fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, er både uforståelig og overraskende, sier fylkesleder Mona Nilsen i Nordland Ap.

Dermed måtte Skjæran for andre gang på et halvt år tre til side i en intern Ap-rokade. I vår måtte han gå som nestleder, for å gi plass til Jan Christian Vestre og Tonje Brenna.

Posten som fiskeriminister beholdt han – fram til i dag, da han altså ble erstattet av Cecilie Myrseth fra Troms.

Etter det NRK forstår, var det regjeringens kjønnsbalanse som beseglet Skjærans skjebne: Da Andreas Bjelland Eriksen skulle inn som statsråd, måtte en annen mann ut.

Også arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen ville helst fortsette i regjering.

– Jeg forstår ikke denne beslutningen, og jeg tror ikke det er et klokt valg av Jonas, sier Bergens avtroppende byrådsleder Rune Bakervik i en SMS til NRK i dag.