Tre bompasseringer på Svinesund kostet 5164 kroner

– Jeg vil vel kanskje anta at det dreier seg om en harrytur til Strømstad, sier namsfogd Alexander Dey i Oslo.

I slutten av mars i år kjørte en bilist over Svinesundbrua uten bombrikke i bilen. Et par måneder senere gjentas det samme, denne gang tur/retur på samme dag.

Regningen for bompasseringen blir ikke betalt.

Kravet øker fra 60 til 5164 kroner på få måneder

Det som da skjer, er at kravet på tre ganger tjue kroner vokser veldig raskt. Etter inkassogebyrer og rettslige gebyrer, er kravet nå i november på 5164 kroner.

Det er 5104 kroner mer enn det passeringene over Svinesund-brua opprinnelig kostet.

– Dette vil nå bli inndrevet gjennom trekk i lønn. Dermed tvinges det gjennom en rettslig oppfyllelse av kravet, sier namsfogden i Oslo.

Tre bompasseringer kostet over 5000 kroner Du trenger javascript for å se video.

– Noe riv ruskende galt med systemet

– Inkassosalærene står ikke i forhold til de beløpene skyldneren skulle ha betalt. Det er noe riv ruskende galt med systemet, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Han mener at det er helt urimelig at bompasseringer til noen titalls kroner i løpet av kort tid skal vokse til et pengekrav på flere tusen kroner.

– Faktureringen skjer innenfor de lover og regler slik de er i dag. Men forholdsmessighetsprinsippet må få en mye tydeligere profil enn det har i dag, sier Jensen.

– Det er ikke rimelig i det hele tatt, legger han til.

Inkassoselskapet Visma Collectors som har sendt utleggsbegjæringen på oppdrag fra Svinesundforbindelsen AS ønsker ikke å kommentere saken.

Justisdepartementet: – Nye regler om et par år

Inkassoloven er fra slutten av 1980-tallet, og regjeringen har varslet at en arbeidsgruppe skal gjennomgå dagens inkassolov. Arbeidsgruppen skal imidlertid ikke levere sin rapport før 1. januar 2020.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementett forsvarer tidsbruken.

– Det er viktig at dette arbeidet gjøres på en grundig måte i første omgang, slik at vi slipper å flikke på dette i ettertid, sier Sættem.

– Burde det ikke vært nye regler på plass for lenge siden?

– Det er godt mulig, men Justisdepartementet har nå igangsatt et arbeid for å få på plass et nytt system om forhåpentligvis et par års tid som også ser på gebyrsiden, sier Sættem.

Taust Samferdselsdepartement

Det er Statens vegvesen som eier Svinesundforbindelsen AS.

Men Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Jon Georg Dahle ønsker ikke å kommentere praksisen som gjør at små ubetalte bompengeregninger svært raskt kan vokse til store krav.

– Samferdselsdepartementet har ikke kommentar til inkassoregelverket i Norge, skriver seniorrådgiver Kjell Brataas på NRKs forespørsel om kommentar fra politisk ledelse.

NRK har vært i kontakt med styreleder i Svinesundforbindelsen AS, som henviste videre til Systemdrift AS som står for den daglige driften. Ingen av dem ønsket å kommentere saken.