Det startet med spill og gambling i studietida. Etter at oppsparte midler var brukt opp, søkte Ole-Alexander Walseth om sitt første kredittkort på 15.000 kroner. Deretter fulgte en pengegalopp med nye kredittkort og etter hvert forbrukslån for å refinansiere gammel moro.

– Bankene stilte få spørsmål og delte gledelig ut penger, sier han.

Og i flere tilfeller ble han kontaktet av banken og spurt om han ville øke kreditt-grensen i tilfelle det skulle knipe.

– Ingen kritiske spørsmål

Walseth sier bankene ikke stilte kritiske spørsmål underveis.

– Jeg var ærlig i mine lånesøknader og oppga hvor mye lån jeg hadde fra før av, men bankene hadde sjelden noen spørsmål, sier Walseth.

Men våren 2017 var det slutt. Han sluttet å betale på lånene og lot være å åpne brev og ta telefoner.

– Jeg hadde levd på en løgn og opprettholdt en fasade. Til slutt knakk jeg sammen foran kjæresten min.

Lånekarusellen hadde vart i åtte år. Igjen satt Walseth med over en million kroner i lån til ni ulike banker.

Betaler bare renter

Walseth jobber i dag som idrettslærer ved Åssiden skole i Drammen. Namsmannen i Drammen tar en tredel av lønnen, som går til å betjene gjeld. Resten er boutgifter og livsopphold.

Rentene på lånene er mellom 17 og 20 prosent og utgjør så mye at lånet ikke blir redusert. Største kreditor er Bank Norwegian med et forbrukslån på 430.000 kroner, og banken har sikret seg lønnstrekk.

GJELD: Ole-Alexander Walseth skylder Bank Norwegian 430.000 kroner. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Men når Bank Norwegian har fått sitt, står neste bank i kø for å få sitt. Og slik fortsetter det hvis ikke Walseth får til en gjeldsordning.

– Vil gjøre opp for meg

Ole-Alexander Walseth sier at han vil gjøre opp for seg, men det blir vanskelig med mindre han klarer å få til en gjeldsordning. Foreløpig er det for tidlig å søke om offentlig gjeldsordning gjennom NAV. Han prøver også å få hjelp av TV3-programmet «Luksusfellen».

NRK har vært i kontakt med Bank Norwegian som ikke ønsker å kommentere denne enkeltsaken. Men banken sier de i noen tilfeller går med på å finne en løsning som innebærer en gjeldssanering etter noen år.

Walseth vedgår at han i høyeste grad har et ansvar selv for situasjonen han har havnet oppe i.

– Det er jo jeg som har gjort valg som gjør at jeg har havnet der jeg er i dag. Men samtidig er det noe med den markedsføringen og pengejaget forbruksbankene står bak som samfunnet bør se på, sier Walseth.

– Når det ikke er lov å reklamere for alkohol og tobakk, så bør heller ikke annonser for forbrukslån og kredittkort være tillatt, sier han.

– Lettvint og veldig dyrt

KAN BLI DYRT: Betal tilbake det du skylder så fort som mulig, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Slik forklarer NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker hvordan du unngår å havne i trøbbel dersom du tar opp forbrukslån.