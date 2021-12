Tre av de fem mest besøkte kinofilmene i 2021 er norske: – Dette har vært et stort år for norsk film

– Dette har vært et stort år for norsk film!

– Det startet med at «Flukten over grensen» ble kåret til beste europeiske barnefilm, kåret av barna selv. Fortsatte med historisk norsk deltagelse i Cannes, med «Verdens verste menneske» i hovedprogrammet og «De uskyldige» i sideprogrammet, samt prisen til Renate Reinsve for beste kvinnelige skuespiller.

Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt (NHI). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Så vant «Atlantic crossing» Emmy, og avslutningsvis vant «Ninjababy» European Film Awards pris for beste europeiske komedie i desember, samt at «Verdens verste menneske» tok et nytt skritt i retning Oscar-nominasjon rett før jul.

Oppramsingen kommer fra direktøren i Norsk filminstitutt (NFI), Kjersti Mo. Nå viser også årets kinotall at tre av de fem mest besøkte kinofilmene er norske.

Den mest sette norske filmen på kino er «Tre nøtter til Askepott», med Astrid S i hovedrollen. Den er foreløpig sett av over en halv million nordmenn. Foto: Agnete Brun / Nordisk Film Distribusjon / NTB

– Uventet, vilt og helt fantastisk!

«Verdens verste menneske» er på femteplass, regissert av Joachim Trier og med Renate Reinsve i hovedrollen som snart 30 år gamle Julie, søkende etter seg selv.

For denne rolletolkningen fikk Reinsve som nevnt pris på filmfestivalen i Cannes, og både filmen og Reinsve listes av flere som Oscar-kandidater.

– Hvordan vil du oppsummere året ditt?

– Uventet, vilt og helt fantastisk. Jeg har følt det som veldig overveldende og euforisk, også har det samtidig vært et rart år med restriksjoner og store ting i verden som har skjedd, blant annet regjeringsskifte i både Norge og USA. Det som har skjedd med filmen vår har jo styrt veldig mitt humør da, og gjort det veldig fint, sier Reinsve på telefon til NRK.

Kjersti Mo, regissør Joachim Trier og skuespiller Renate Reinsve. Foto: Javad Parsa / NTB

Reinsve syns generelt filmåret har vært godt for det norskproduserte, og tror utviklingen gir en selvforsterkende selvtillit.

– Det tar tid å bli skikkelig god på noe, så at flere kan få selvtillit til å være tålmodige og bygge sin egen visjon håper jeg skjer fremover i større grad.

Oscar-kampanje

Det som opptar kalenderen hennes først i 2022 er Oscar-kampanje. «Verdens verste menneske» har premiere i USA 4. februar, og for å bli nominert er det nødvendig at mange ser filmen. Utover det har hun «noe jobb».

– Ja, jeg har noe jobb, men den kan jeg ikke snakke så mye om – som er litt kjedelig. Men det blir veldig spennende.

Planen er å reise til USA etter nyttår: – Omikron begynner å komme for alvor i USA, så vi får se hvordan Oscar-kampanjen blir i år. Noen ting er allerede utsatt, men foreløpig er planen at vi skal bort dit uansett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Færre amerikanske

Produsent Einar Loftesnes, som blant annet har vært med på «Tunnelen» og «The Northwoods», tror stempelet «norskprodusert» på film og TV i større grad enn før har blitt et tegn på kvalitet.

– Av de fem filmene med høyest besøkstall er tre norske. Hva tror du det skyldes?

– Norske filmer har blitt bra og folk vil gå og se det på kino.

– Du sier blitt bra?

– Kanskje mer lagt merke til, av publikum. Jeg er barnløs 47-åring selv og har lyst til å gå og se «Askepott» enda det er en barnefilm, fordi den ser så utrolig bra ut. På lik linje med Disney har jeg lyst til å gå og se som voksen publikummer.

– At en film med norsk produksjon har blitt et kvalitetstegn?

– Ja. Det vil i hvert fall jeg tørre å påstå.

– I større grad enn før?

– Det virker sånn for meg. Folk har ikke problemer med at det er norsk film lenger, også har det vært mindre store amerikanske filmer i år. Det er jo klart. Både Top Gun og Mission Impossible har vært utsatt.

Einar Loftesnes har produsert et titalls filmer og serier over mange år, og fulgt bransjen tett. Foto: POUL IVERSEN

Nye universer

Loftesnes spår en positiv utvikling videre inn i 2022 for norsk film.

– Jeg tror det blir et kanonbra år. Staten har satset ganske mye på utvikling av nye filmer og serier, så det har blitt puttet penger og muligheter inn i å skape nye universer. Jeg tror det her bare vil vedvare, og at vi får gode kvalitetsfilmer og-serier, sier han muntert.

Nordsjøen får en andreplass over de mest sette norske filmene, med over 220 000 publikummere. Foto: Javad Parsa / NTB

Mo i NFI avslutter med at pandemien riktignok vil være avgjørende for det kommende kino- og filmåret.

– Det viktigste nå er at smittetallene synker, slik at kinoene kan kjøre med full kapasitet og at publikum føler seg trygge i kinomørket. For det er mye å glede seg til!