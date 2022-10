– Jeg opplever at hverdagen er tilbake i stor grad, sier Tom Rosenvinge.

Han ble covid-smitta, og alvorlig syk, så tidlig som i mars 2020, lenge før det fantes vaksine, og var førstemann som kom inn på organisert rehabilitering i mai samme år. De fire ukene han var på rehabilitering var avgjørende for at han klarte å komme tilbake til den hverdagen han hadde før han ble syk.

Tom Rosenvinge var blant de første som fikk covid-19. I dag er han frisk – og har tilnærmet samme kondis som før pandemien. Foto: Bjørne Østrem Djukastein / NRK

– Jeg pleier å si at Ahus reddet livet mitt, og rehabilitering gjorde at jeg fikk tilbake det livet jeg hadde, sier Rosenvinge.

52-åringen fikk påvist korona tidlig i 2020. Like etterpå fikk han tilbud om organisert rehabilitering på sykehus. Der fikk han være i fire uker.

– Tidlig rehabilitering

Forskere fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har undersøkt covid-pasienters rehabilitering..

Studien viser at om lag tre av fire uvaksinerte covid-pasienter som var inne på sykehus før vaksinen kom, har «normalt god kondisjon» 12 måneder etter utskriving.

Studie av rehabilitering etter korona Ekspandér faktaboks Studien «Changes in cardiopulmonary exercise capacity and limitations 3 to 12 months after COVID-19» har sett på covid-paasienters rehabilitering.

Studien skal publiseres i European Respiratory Journal, et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som utgis månedlig.

Et hovedfunn var at oksygenopptaket og oksygenpulsen til tre av fire pasienter (77 prosent) ble betydelig forbedret fra 3 til 12 måneder.

Samtidig viste studien at om lag én av fire (23 prosent) fortsatt har «treningsintoleranse».

Studien baserer seg på nesten 200 pasienter ved seks sykehus. 20 prosent av disse var intensivpasienter, 80 prosent var på vanlig sengepost.

Alle pasienter som ble innlagt med COVID-19 fra februar 2020 til og med juni 2020 ble inkludert på 6 sykehus i Norge (Ahus, Ullevål, Rikshospitalet, St Olavs Hospital, Sykehuset Østfold Kalnes og Haukeland).

Studien er gjennomført av forskere ved NTNU. Kilder: LHL/NTNU

Selv om årsakene til dette er mange, mener forsker på livsstilssykdommer ved NTNU, professor Charlotte Bjørk Ingul, at nøkkelen til suksess har vært rehabiliteringstilbudene rundt om i landet.

Forsker på livsstilssykdommer ved NTNU, professor Charlotte Bjørk Ingul. Foto: n637485 / n637485

– Det ser ut som at de som har fått en strukturert rehabilitering faktisk har litt bedre funksjon, sier hun.

Men understreker at funnene er hentet fra et begrenset materiale, og vil være litt forsiktig med å trekke for bestemte konklusjoner.

Forskerne har tidligere lagt frem resultater for hvordan pasientenes rehabilitering så ut tre måneder etter at de slapp ut fra sykehuset.

I dag er Tom Rosenvinge takknemlig for at han fikk tilbud om rehabilitering så tidlig.

– Det var som å være på en skole. Sykehuset skolerer pasientene i å kunne ta riktige valg når rehabiliteringsoppholdet er ferdig.

– Jeg var engstelig til å begynne med, men lærte fort at de som jobber der kan jobben sin inn og ut.

Pulsoximeter-klokken til Tom Rosenvinge som han brukte til måling av oksygenmetning over tid. Foto: Privat

Fortsatt én av fire som sliter

Samtidig viser studien at nesten én av fire fortsatt slet med kondisjonen, 12 måneder etter gjennomgått covid-sykdommen. Forskerne omtaler dette som «treningsintoleranse».

Ingul tror mange som har hatt korona har kviet seg for å begynne å trene etter covid-19. Det kan ha fått konsekvenser.

– Mange har nok ikke turt å trene, fordi når man begynner så blir man tungpusten, og det minner en på sykdommen, sier Ingul.

Hun sier det er viktig å komme i gang med treningen raskt etter gjennomgått covid-sykdom.

– Oppfølging av hvordan man skal trene seg opp, og det å få vite at det ikke farlig å bli andpusten, er veldig viktig, sier hun.

Les også: Kan trene seg opp etter alvorlig koronasykdom

Trengte hjelp

Dette er tanker Rosenvinge også har vært inne på. Han forteller at det ikke var lett å begynne å trene etter covid-19.

Han trengte hjelp og stolte på hjelpen han fikk.

Samtidig var 52-åringen klar over at han trengte hjelp, og han stolte på hjelpen han fikk.

– Når man er i en situasjon hvor man er alvorlig syk, så trenger man hjelp for å komme i gang tidlig, sier Rosenvinge.

– Enten får du stå i det og ha full tillit til det opplegget som legges inn, eller så kan du like gjerne la være, sier han.