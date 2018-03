To menn dømt for voldtekt av barn

På grunn av sakens karakter har tingretten bestemt at det skal være referatforbud fra store deler av dommen. Det er derfor svært begrenset hva NRK kan gjengi.

De to mennene skal blant annet i fellesskap ha hatt seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Den ene domfelte, en mann i slutten av 30-årene bosatt i Trøndelag, skal ha forgrepet seg på et mindreårig familiemedlem. Jenta skal ha blitt lurt til å tro at hun var med på smakelek med mat, ifølge tiltalen. .

Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, skal ha filmet overgrepet.

Mannen i 30-årene skal også ha gjennomført et lignende overgrep mot en jente under 16 år på et senere tidspunkt, da han fikk jenta til å drikke kroppsvæske. Denne gangen filmet mannen det hele selv.

Seksuell omgang med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen straffes for voldtekt, ifølge straffelovens paragraf 192.

Produserte overgrepsvideoer

Trønderen skal også ha filmet flere unge jenter mens de stod i dusjen. Noen av filmene videresendte han til andre på e-post.

Begge mennene er også dømt for å ha vært i besittelse av store mengder overgrepsmateriale.

En av mennene hadde over 100.000 bilder og filmer.

Kjent skyldig på alle punkter

Mennene ble kjent skyldig på alle på alle de åtte punktene i tiltalen. En av menene nektet straffskyld for to av punktene, men retten ga han ikke medhold i dette.

Retten kom frem til en straff pålydende fengsel i fire år og seks måneder for dem begge.

Mannen i 30-årene er også dømt til å betale 150.000 kroner oppreisning til familiemedlemmet. Inger Marie Støen er bistandsadvokat for familiemedlemmet.

– Jeg er fornøyd med både den idømte straffen og med erstatningen. Det var veldig mye jeg reagerte på i denne saken. Overgrepene har vært på det groveste, sier Støen.

I tillegg har retten besluttet å inndra flere datamaskiner, minnepenner, harddisker og mobiltelefoner.