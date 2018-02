To menn tiltalt for voldtekt av barn: Chattet om overgrepsfantasier

De to mennene er blant annet tiltalt for å i fellesskap ha hatt seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Den ene tiltalte, en mann i slutten av 30-årene bosatt i Trøndelag, skal ha forgrepet seg på et mindreårig familiemedlem. Jenta skal ha blitt lurt til å tro at hun var med på smakelek med mat, ifølge tiltalen.

Den andre tiltalte, en mann i 50-årene, skal ha filmet overgrepet.

Mannen i 30-årene skal også ha gjennomført et lignende overgrep mot en jente under 16 år på et senere tidspunkt, da han fikk jenta til å drikke kroppsvæske. Denne gangen filmet mannen det hele selv.

Trønderen skal også ha filmet flere unge jenter mens de stod i dusjen. Noen av filmene videresendte han til andre på e-post.

AKTOR: Statsadvokat Cecilie Schløsser Møller sier saken ble avdekket ved at politiet undersøkte chattelogger på nettet. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– De to tiltalte ble kjent på nettet på grunn av deres felles interesse for seksuelle overgrep mot barn, sier statsadvokat Cecilie Schløsser Møller.

Den alvorligste tiltaleposten (§ 192 første ledd bokstav b) har en strafferamme på 10 år.

Produserte overgrepsmateriale

Begge mennene er også tiltalt for å ha vært i besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Mannen i 30-årene oppbevarte «i underkant av 200 filmer og i overkant av 1700 bilder som seksualiserer – og/eller viser seksuelle overgrep mot barn. Minimum 41 filmer og minimum 27 bilder var egenprodusert», heter det i tiltalen tatt ut av statsadvokaten i Oslo.

Saken ble avdekket ved at politiet i Sør-Trøndelag undersøkte en mengde chattelogger i en større politiaksjonen, som fikk navnet «Operasjon Duck», forteller statsadvokat Schløsser Møller.

– Der dukket navnet på en av de tiltalte opp. Politiet avdekket da kontakten med den andre tiltalte, identifiserte de fornærmede og tok kontakt med foreldrene, sier statsadvokaten.

Mannen skal også ha kommet med detaljerte beskrivelser av overgrep han ønsket å begå mot det mindreårige familiemedlemmet.

I en av meldingene, sendt til en annen mann via internett, skriver mannen at han har et «prosjekt» som går ut på å skaffe noen som kan gjennomføre overgrepene.

Lars Dahlback forsvarer mannen i 30-årene.

– Han erkjenner de faktiske forholdene og han erkjenner straffskyld. Han angrer på det han har gjort, sier Dahlback til NRK.

Hadde 100.000 bilder

REPRESENTERER DEN ENE TILTALTE: Advokat Solveig Kristine Høgtun representerer mannen i 50-årene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Østlendingen i 50-årene skal ha vært i besittelse av minst 100.000 bilder og videofiler som viser overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

I likhet med den medtiltalte mannen i 30-årene er også mannen i 50-årene tiltalt for å ha skrevet detaljerte beskrivelser av overgrep han ønsket å utføre mot et mindreårig familiemedlem i ulike chatteforum.

Slike beskrivelser rammes av straffelovens 204 a, første ledd bokstav a, som blant annet gjelder fremstilling av seksuelle overgrep mot barn.

Advokat Solveig Kristine Høgtun representerer mannen i 50-årene. Høgtun sier hun ikke ønsker å kommentere saken før den skal opp i Oslo tingrett på tirsdag.

KLIENT ERKJENNER STRAFFSKYLD: Advokat Lars Dahlback sier mannen han forsvarer erkjenner straffskyld. Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Da blir det kjent hvordan han stiller seg til tiltalen, sier Høgtun.

Birgit Vinnes er bistandsadvokat for ett av ofrene i saken. Vinnes at hun ikke ønsker å kommentere saken på vegne av sin klient.

Brukte populær meldingsapp

Mannen i 50-årene er bosatt på Østlandet. Ifølge tiltalen skal han også ha lurt en jente under 15 år til å sende ham seksuelle meldinger og bilder ved å utgi seg for å være en ung gutt via chattetjenesten Kik.

Skjermdump av reklame for chatteappen Kik. Foto: Skjermdump / Kik

Appen lar brukere sende gratis meldinger og bilder til hverandre. Kommunikasjonen foregår ofte anonymt, med bruk av kallenavn.

I 2014 mottok politiet på Fosen i Sør-Trøndelag flere overgrepsanmeldelser knyttet til bruk av Kik. Medietilsynet advarte foreldre mot å la ungdom bruke appen, som i utgangspunktet har 17-årsgrense.