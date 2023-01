Nabo om tenåringsjentene som ble funnet døde : – Utrolig mange ambulanser

– Jeg la først merke til at det var utrolig mange ambulanser. Så begynte personellet å løpe, da skjønte jeg at det var alvorlig, sier en av beboerne i området, som ble vitne til hendelsen.

Personen NRK har snakket med ønsker å være anonym. NRK kjenner hennes identitet.

Politi, ambulanse og legebil rykket ut til adressen, hvor to jenter i tenårene ble funnet døde. Poltiet mistenker at de hadde inntatt en mulig overdose av narkotika. Livet til de to stod ikke å redde, meldte politiet i morgentimene søndag.

Krimteknikere har gjort undersøkelser i boligen. Foto: Freddie Larsen

– Det tok lang tid før jeg fikk ro til å sove. Det hele var veldig ubehagelig, man blir så klart stresset og oppkavet når man er vitne til en sånn hendelse.

– Det er klart dette preger lokalsamfunnet, spesielt på et så lite sted. Jeg tenker først og fremst på de pårørende i denne tragiske saken. Det er forferdelig trist.

Tiltak gjennom barnevernet

Bufetat bekrefter til NRK at jentene hadde tiltak gjennom barnevernet.

– Vi har den dypeste medfølelse med foreldrene til ungdommene og andre pårørende, som nå opplever et stort tap og er i sorg. Alle som jobber i barnevernet blir sterkt berørt når det skjer slike svært tragiske hendelser, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg til NRK.

Fokuset nå er å ivareta alle involverte og berørte, sier Pelin Berg.

– Bufetat vil selvsagt stå til rådighet for både politiet og tilsynsmyndigheters arbeid med å oppklare hendelsesforløp og ansvarsforhold knyttet til denne tragiske hendelsen.

Polititeknikere jobbet søndag på åstedet for å sikre spor. Døren var plombert av politiet, og gardinene trukket for i vinduene. Foto: Ellen Omland / NRK

– Utrolig trist dag

Ordfører i Indre Østfold kommune, Svend Saxe Frøshaug, beskriver dagen som tung.

– Det har vært en utrolig trist dag som har satt dype spor i hele samfunnet i Indre Østfold.

Spydeberg kommunene har åpnet helsestasjonen for ungdom og kirken for å ivareta innbyggerne.

Svend Saxe Frøshaug, ordfører i Indre Østfold kommune. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Det er åpenbart et behov for å treffes og være sammen nå. Vi har håndtert de nærmeste i denne krisen som vi alltid gjør, men vi ser at det er flere som har behov for et møtested og kjenner på sorgen.

– Det har vært altoppslukende for en ordfører å håndtere denne situasjonen. Vi har hatt møter på forskjellig plan i kommunen for håndtere hendelsen.

Mann i 20-årene siktet

Politiet bekrefter at de fornærmede er under 18 år. Pårørende er varslet.

En tredje jente i tenårene ble også funnet på adressen. Hun ble kjørt til sykehus for behandling, med mistanke om mulig overdose, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye til NRK. Også hun hadde tiltak gjennom barnevernet, bekrefter Bufetat.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

En tidligere straffedømt mann i 20-årene ble pågrepet på adressen. Han ble først siktet for å ha hensatt de fornærmede i hjelpeløs tilstand.

Senere utvidet politiet siktelsen til uaktsomt drap.

I en pressemelding skriver politiet:

«På bakgrunn av beslag og opplysninger om hendelsesforløpet så langt, har politiet endret den foreløpige siktelsen til uaktsomt drap, jfr § 281. Politiet understreker at dette fortsatt er en foreløpig siktelse da det fremdeles er tidlig i etterforskningen og at denne kan endres igjen før endelig siktelse foreligger.»

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvarer Knut Ditlev-Simonsen til NRK.

– Han har det vanskelig og tøft. Det er funnet to døde jenter. Det ligger i sakens natur, sier han videre.