Tine advarer mot dyreslakt i tørkekrisen

Norsk landbruk er inne i sin verste tørkekrise siden 1947. Det er stor mangel på fôr, hvilket rammer tusenvis av dyr.

Mange bønder vet ikke hvordan de skal skaffe nok fôr til vinteren, og vurderer om de skal slakte husdyr. Flere har allerede gjort det.

– Ikke slakt, sier konserndirektør Johnny Ødegård i Tine, som mener det bør være siste utvei.

ADVARER: Konserndirektør Johnny Ødegård norske bønder mot å slakte storfe nå. Foto: TINE

Ødegård har ansvar for rådgiving og medlemsservice i Tine.

– Det tar tre år å lage en ny melkeku, så det er en beslutning som tar lang tid å rette opp hvis du gjør feil. Derfor ber vi om at folk tenker seg godt om før de tar valget om å slakte ut flere dyr enn de pleier på denne tiden av året.

– Finnes alternativer

Tine-direktøren anbefaler bønder om å søke råd fordi det finnes bedre alternativer til slakting.

– På Østlandet oppfordrer vi alle kornprodusenter om å ta vare på halmen slik at den kan brukes til fôr. I områder som har fått nok regn og har gode gressavlinger, oppfordrer vi folk til å gjødsle litt ekstra og produsere det de kan av grovfôr. Dette fordi det vil være behov i andre deler av landet, sier Ødegård.

Avdelingsdirektør Kåre Oskar Larsen i Norsk Landbruksrådgiving ber også bøndene om å vente med slakting og i stedet prøve alle andre muligheter først.

– Vi har fortsatt ikke kommet lenger enn til 10. juli, og vi ser at det er en del ressurser som det fortsatt går an å utnytte for å skaffe mer fôr.

BEDRE RESSURSBRUK: Kåre Oskar Larsen i Norsk Landbruksrådgiving mener de finnes ikke-unyttede ressurser. Foto: Norsk Landbruksrådgivning

I likhet med Ødegård, viser også Larsen til halm som mulig fôr. Han peker i tillegg på dårlige kornåkre der det kan sås på nytt igjen, slik at man får en kombinert korn- og gressavling på høsten.

Ingen fare for melkeproduksjonen

Blir det en tidlig nedslakting av storfe, vil det påvirke melkeproduksjonen. Færre kuer på beite gir mindre melk.

– Vi har kalkulert med å få melk fra de kuene vi har. Vi vil jo gjerne at disse dyrene skal fortsette å produsere melk, sier Ødegård.

– Er det reell fare for at man kan få for lite melkeproduksjon i Norge?

– Vi følger situasjonen veldig nøye, og vi kan iverksette tiltak hvis det ser ut som at tilførselen av melk stopper opp eller faller. Så langt får vi den melken vi har planlagt, sier Tine-direktøren.

Landbruk i hele landet

Det er bønder på Østlandet og Sørlandet som er hardest rammet av tørken. Johnny Ødegård understreker verdien av et spredt landbruk i Norge.

– En kan i hvert fall konstatere at det er i år som dette, at vi har nytte av å ha landbruk i hele landet. Mens det er veldig krevende på Østlandet og deler av Vestlandet og Midt-Norge, er det stort sett mye bedre vilkår i Nord-Norge.