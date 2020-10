Tilbudet om psykisk helsehjelp til barn og unge varierer kraftig fra sted til sted

Det varierer sterkt hvor godt Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) undersøker barnets behov.

Ventetiden fra henvisning til helsehjelpen har startet i BUP varierer fra i gjennomsnitt 33 dager i Helse Vest, til 52 dager i Helse Midt-Norge.

Det kommer frem i en ny rapport fra Barneombudet som blir lagt frem tirsdag.

– Dette er barn som er i en veldig vanskelig livssituasjon som ofte ikke klarer å gå på skolen, eller ikke fungerer i hverdagen. At man da må vente i over 50 dager på å få hjelp er helt uholdbart.

– Mange unge melder til oss at ventetiden er noe av det verste, og at de opplever at de blir verre mens de venter, sier Engh.

UHOLDBAR: Det varierer sterk hvilken oppfølging barn og unge med behov for psykisk helsehjelp får. Barneombud Inga Bejer Engh mener at situasjonen er uholdbar. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ikke godt nok tilpasset

Marit Tørstad som er avsnittsleder ved Statens barnehus i Oslo, der de jobber med avhør av barn, har lang erfaring fra BUP. Hun kjenner igjen beskrivelsen i rapporten.

– Man vet ikke hva slags hjelp man kan forvente å i ulike deler av landet. I en del av landet kan man få en type hjelp, og i annen del av landet får man en helt annen tilnærming. Det synes jeg er veldig synd, sier Tørstad.

I tillegg til at behandlingen barn og unge varierer fra sted til sted er behandlingen de får ofte tilpasset voksne, ifølge Barneombudet.

– Det bygger blant annet på at det ikke tas hensyn til skolegang. Og at barn i liten grad blir møtt på et behov de har får å kanskje ha samtaler utenfor et kontor en til en. At de heller vil ha andre måter å møte behandler på. For mange barn oppleves det som fremmed og vanskelig å sitte på et kontor bak en lukket dør, sier Engh.

Rundt 70.000 trenger behandling

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H), er enig i at tilbudet til barn og unge må bli bedre.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke (H) Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Dagens psykiske helsevern er ikke rigget godt nok for å oppfylle barns rett til helsehjelp. Det er fortsatt et behov for å styrke dette området. Vi vil jobbe videre med tiltakene vi allerede er i gang med, sier hun.

Barneombudet anslår at rundt 70.000 barn og unge mellom 3 og 18 år i Norge har en psykisk lidelse som bør behandles.