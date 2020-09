774 barn bodde i slutten av 2019 på ulike barnevernsinstitusjoner rundt om i landet.

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige barnevernsmyndigheter sikrer barns beste i barnevernsinstitusjoner, og la onsdag frem en krass rapport med flere kritiske funn.

Dette er hovedfunnene:

Behovene til flere barn bli ikke godt nok kartlagt ved valg av barnevernsinstitusjon

Flere barn blir ikke godt nok fulgt opp under oppholdet på barnevernsinstitusjoner

Systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner har ikke fungert godt nok

Brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for dyre innkjøp og for at det ikke bli tatt nok hensyn til barnets behov.

Les hele rapporten her.

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger frem rapporten om barnevernet onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Bufetat vet ikke helt hva de gjør når de plasserer barn i en institusjon, det er altfor mange tilfeldigheter, sier Foss.

61 prosent av barna flytter minst en gang

Et av hovedfunnene til Riksrevisjonen er at behovet til flere av barna ikke blir godt nok kartlagt når det skal velges hva slags institusjon de skal bo i.

Riksrevisjonen mener Bufetat plasserer barn uten at det ligger tilstrekkelig informasjon om behovet til barnet, og at kravet til dokumentasjon med medvirkning i mange tilfeller ikke blir gjennomført.

IKKE GODT NOK FULGT OPP: Barn blir ikke godt nok fulgt opp på barnevernsinstitusjoner, konkluderer den ferske rapporten. Foto: Ntb / NTB

– Det finnes heller ikke noe felles system for hva slags medvirkning barnet skal ha. 61 prosent av barna flytter minst en gang etter at de er tatt ut av hjemmet, og 12 prosent har flyttet fire eller flere ganger, står det i rapporten.

– Mangel på tilhørighet er et behov som svært ofte oppstår, sier Foss.

Riksrevisor: – Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at gjennomføringen av enkeltkjøp av institusjonsplasser blir gjort uten en begrunnelse.

Foss forteller at de har kartlagt at bemanningen og ansattes kompetanse i Bufetat ikke er slik den ble lovet da kontrakten ble inngått.

– Altfor mange mener de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å sikre at barn blir plassert i riktig institusjonene, forteller Foss.

90 prosent av inntaksrådgiverne i Bufetat sier de trenger mer kompetanse for å avdekke avvik og mislighold knyttet til kjøp av plasser i private barnevernsinstitusjoner, for å følge opp juridiske forhold i kontraktene.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og familiedepartementet følger opp Bufetat på en rekke punkter for å sikre dette. Da særlig brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser.

– Undersøkelser viser at statlige barnevernsmyndigheter ikke sikrer det beste for barnet ved alle plasseringer i barnevernsinstitusjoner. Dette kan få store konsekvenser for det videre livet til barna. Manglende dokumentasjon av plasseringer i institusjoner svekker rettssikkerheten til barna.