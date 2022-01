Mannen er den fjerde personen som nå er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse i Tolga-saken.

Pågripelsen kom kort tid etter at politiet gikk ut med at de søkte etter en navngitt, fjerde person i forbindelse med etterforskningen. Han ble pågrepet uten dramatikk onsdag ettermiddag, opplyser politiet.

Fra før er tre menn, også de i 20-årene, siktet i saken etter at en 20 år gammel mann ble utsatt for vold og bortført fra familiehjemmet på Tolga natt til 2. januar.

Politiet sier at de ikke kan utelukke at det kan komme flere pågripelser i saken.

Det er ventet at politiet skal gjennomføre vitneavhør med den siste pågrepne mannen i dag.

Domfelt

Den fjerde siktede er ifølge politiet fra Hamar-området. Mannen har tidligere vært deltaker i et norsk realityprogram, og er etter det NRK kjenner til straffedømt flere ganger tidligere.

TRE I VARETEKT: De tre mennene som ble pågrepet i forrige uke sitter nå i varetekt. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier at det vil gjennomføres avhør av den fjerde siktede i dag. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Hva slags informasjon og hvilke spor som har ledet oss til denne mannen, ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland etter pågripelsen onsdag.

Den siste dommen er fra 2020.

Da ble han dømt til fengsel i 90 dager for seksuelt krenkende atferd. Fem år tidligere, i 2015 ble han dømt for to ulike seksuallovbrudd, og dømt til to år og fire måneder i fengsel for to ulike seksuallovbrudd.

Det var VG som først meldte om mannens bakgrunn som TV-programdeltager.

NRK har vært i kontakt med den siktedes forsvarer Klaus Arne Munkeby Linaae. Han ønsket ikke å gi noen kommentarer til saken fordi han ennå ikke hadde møtt klienten sin etter pågripelsen.

Bortført fra foreldrenes hus

Det var natt til forrige søndag at tre personer ble utsatt for en voldshendelse i Vingelen i Tolga kommune.

Den ene av de tre, en 20-åring ble tatt med bort fra stedet og var savnet fram til søndag kveld.

DUKKET OPP PÅ TOGET: 20-åringen dukket opp på toget på Gardermoen etter å ha blitt bortført fra hjemmet sitt på Tolga 30 mil unna. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Først ved 22-tiden ble han funnet. Da dukket han opp på toget fra Gardermoen i retning Lillehammer.

Kidnapperne kjørte bil sørover fra Tolga, men kjørte av vegen ved Koppang i Stor-Elvdal og endte på et jorde. Flukten fortsatte videre i en taxi før de fikk tak i en ny bil.

Tre i varetekt

De tre andre i saken ble pågrepet og siktet i forrige uke. De tre er nå varetektsfengslet og sitter i isolasjon.

En av de siktede har erkjent straffskyld, en annen nekter, mens en tredje har nektet å forklare seg.

Advokat Lars Mathias Undheim forsvarer den tredje mannen som ble siktet i saken. Han meldte seg for politiet den 6. januar, men har frem til nå ikke ønsket å la seg avhøre.

Nå har han snudd, opplyser forsvareren til NRK.

– Han vil forklare sannheten, det er viktig for han at den kommer fram, sier Undheim.

Den siktede mannen i 20-årene skal i politiavhør på fredag, opplyser forsvareren. Undheim vil ikke si hvordan klienten stiller seg til siktelsen før etter avhøret.

Politiet mener at alle de fire som nå er pågrepet har hatt en rolle i bortføringen, men ønsker ikke å si noe om hvilke roller mennene har hatt.

Etter det NRK har fått opplyst, jobber politiet ut ifra en teori om at et spesifikt kriminelt miljø på Østlandet står bak bortføringen. Et mulig motiv som politiet undersøker, skal være at 20-åringen skyldte penger.