Men at gården skulle bli viktig for en av de største nyhetssakene i Norge oppdaget ikke 63-åringen før natt til mandag. Da store politistyrker plutselig var på gården.

For etter å ha kjørt av riksvegen ved en telefonstolpe og ut på potetåkeren i Stor-Elvdal humpet bilen inn på vegen inn til gården til Hans Håkon Westlund og ble parkert ved redskapsskjulet på gården.

– Jeg trodde det var noen som hadde kjørt av vegen og kjørt i stykker bilen. Jeg trodde de hadde latt den stå igjen for at den skulle bli henta senere, sier potetbonden.

Tok taxi fra gården

Potetbonden ved riksveg 3 er vant med at det kjører inn mange biler på gården. Grunnen er at familien driver en sjølbetjent gardsbutikken der folk kan kjøre inn og hente poteter som de vipser penger for å kjøpe.

Gardsbutikken ligger et stykke unna bolighuset.

– Det er jo en 15 til 20 biler nedom her hver dag, sier Westlund om at de ikke stusset på biltrafikk natt til søndag.

Søndag kveld så de bilen som sto parkert ved skjulet. De så sporene fra bilene gikk fra riksvegen over jordet forbi potetlageret og ned på gårdsplassen.

KJØRTE UT: Potetbonden skjønte ikke at sporene i snøen fra riksvegen over jordet og ned på gården stammet fra bilen som fraktet 20-åringen som ble bortført fra Tolga. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det var først da politiet kom vi skjønte at det var noe kriminelt, sier han.

Da koblet de bilen til saken de hadde hørt om på nyhetene fra Tolga.

Mens store politistyrker lette etter 20-åringen søndag, dukket han opp på et tog på Gardermoen.

Fluktruta gir politiet viktige svar

Hele området ble ettersøkt av politiet med hunder. Westlund vet ikke om de fant noe som bidro i saken.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt Vibeke Stolp Ekeland sier politiet har sikra spor, men detaljer om hvilke spor og hvor det leder dem vil hun ikke gi opplysninger om nå.

VIKTE SPOR: Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier sporene i snøen på gården i Stor-Elvdal er viktige for saken. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er viktig for saken. Det bidrar til at vi skal kunne klarlegge hendelsesforløpet, sier hun.

Dette har skjedd: Voldshendelse i Vingelen Politiet får melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privat adresse i Tolga. En av de tre personene, en 20 år gammel mann, blir tatt med av de mistenkte. De to andre var guttens foreldre. Det blir avfyrt skudd i boligen. Den 20 år gamle mannen blir truffet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flukten Mannen blir tatt med i en bil, og de kjører sørover Østerdalen. Fluktbilen var en leiebil. Ved Koppang kjører de av vegen, og bilen havner ute på et jorde. Deretter går flukten videre i taxi. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Etterlyst av politiet Politiet går ut med en etterlysning av mannen som er bortført. Han blir etterlyst med navn og bilde, og politiet ber publikum om hjelp til å finne ham. Politiets innlegg på Facebook blir senere fjernet, men ble ifølge avisa Retten delt over 11.000 ganger i løpet av noen timer. Politiet får inn mange tips som følge av etterlysningen.

Dukker opp på tog Mens store politistyrker leter etter mannen, dukker han opp på et tog på Gardermoen rundt klokka 22 på kvelden. Dette er mer enn 30 mil unna der han befant seg. Mannen får låne en telefon av en konduktør på toget. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ivaretar familien Mannens foreldre ivaretas på hjemstedet. Det settes også i gang sikkerhetstiltak rundt dem. Politiet vil ikke si hva slags tiltak det er snakk om. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Første pågripelse Tirsdag etter hendelsen pågripes den første mistenkte i saken. Han melder seg selv til politiet. Han avhøres utover kvelden, og erkjenner straffskyld. Mannen er ikke tidligere straffedømt. Han er i 20-åra. Politiet går ikke ut med pågripelsen før onsdag.

Fengslingsmøte Den første pågrepne framstilles for fengsling. Mannen varetektsfengsles i fire uker. Begrunnelsen er ifølge politiet faren for bevisforspillelse.

Ny pågripelse En annen mann blir pågrepet av sivilt politi i Oslo onsdag ettermiddag, etter anmodning fra politiet i Innlandet. Mannen blir pågrepet på arbeidsplassen sin, får NRK opplyst. Mannen fraktes til Hamar. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Også denne mannen er i 20-åra.

Jakter tredje mistenkt Politiet har en tredje mistenkt i søkelyset, etter det NRK erfarer. Det jaktes på denne personen i Oslo-området.

Fengslingsmøte Den andre mistenkte i saken framstilles for fengsling torsdag kl 13. Også han varetektsfengsles i fire uker. Mannen er tidligere domfelt for en rekke narkotikalovbrudd, deriblant salg av narkotika. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

En tredje mistenkt siktes for frihetsberøvelse Politiet melder at de har siktet enda en mann i saken. Han er ikke pågrepet og politiet fortsetter dermed søket etter den tredje mistenkte.

Politiet pågriper den tredje siktede mannen Mannen ble avhørt samme kveld. Vis mer

Bilen som ble brukt i flukten var en leiebil med GPS-sporing. Data fra disse systemene er overlevert til politiet.

Etter utforkjøringen skal gjerningsmennene ha tatt en taxi fra riksveg tre og videre sørover. Stolp Ekeland vil ikke si noe om sjåføren er avhørt og hva som har kommet ut av det.

– Det er gjennomført en rekke avhør i saken men hvem vi har avhørt ønsker vi ikke å gå nærmere inn på, sier hun.

Torsdag kveld ble den tredje sikta mannen i saken pågrepet.

Han meldte seg for politiet etter at politiet holdt en pressekonferanse der de etterlyste en tredje sikta i saken:

Politiadvokaten vil ikke si noe om hvilke rolle de mener de siktede i saken har. Og hun utelukker ikke at flere kan bli pågrepet.

– Den informasjonen vi har kan tyde på at det er flere involverte så det utelukkes ikke. Og vi ønsker fortsatt tips, sier Stolp Ekeland.

Potetbonden i Stor-Elvdal vet ikke mer enn sporene i snøen viser. At gården skulle bli så sentral i en kriminalsak har han ikke reflektert så mye over.

– Det er sikkert mange slike som kjører langs vegen her så det er nok ikke noe spesielt detta, sier bonden som bor ved hovedfartsåra mellom Oslo og Trondheim i Østerdalen.