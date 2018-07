Thorvald Stoltenberg er død – fredskrigeren, frokostdiplomaten og pappaen

Thorvald Stoltenberg var russepresident i Oslo i 1950, før han tok fatt på studiene og tok juristeksamen i 1957.

Året etter begynte han i Utenriksdepartementet. Det ble starten på en lang karriere i utenrikstjenestens navn.

RUSSEPRESIDENTEN: Med smoking og tversoversløfye ble Thorvald Stoltenberg avbildet da han var russepresident. Foto: Aftenposten / Aftenposten

Han tjenestegjorde som visekonsul i San Francisco, og deretter som ambassadesekretær i Beograd, hvor han og kona Karin fikk yngstebarnet Nini i 1963.

Fra før hadde Thorvald og Karin barna Camilla og Jens. De tre barna tilbrakte barneårene i daværende Jugoslavias hovedstad. De løp rundt i Beograds gater og snakket kav serbisk.

Familien returnerte etter hvert til Norge, og Thorvald Stoltenberg ble statssekretær i flere Ap-regjeringer, før han i 1979 ble forsvarsminister i Odvar Nordlis regjering.

I to perioder, først i 1987–1989 og så i 1990-1993, var Stoltenberg utenriksminister under statsminister Gro Harlem Brundtland.

Hans karriere omfatter også blant annet en kort periode som FNs høykommissær for flyktninger, og han var FNs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia mellom 1993 og 1995, et tidspunkt der Balkan-krigen sto på for fullt.

I nær ti år, fra 1999 til 2008, var han president i Norges Røde Kors.

Se Thorvald Stoltenbergs liv i bilder:

Fakta om Thorvald Stoltenberg Ekspandér faktaboks Født 8. juli 1931 i Oslo.

Død 13. juli 2018. Han ble 87 år gammel.

Thorvald Stoltenberg tok juristeksamen i 1957, etter studier i Østerrike, Sveits, USA og Finland. Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet. Han begynte i Utenriksdepartementet i 1958.

Han tjenestegjorde som diplomat ved flere ambassader, blant annet i Beograd i Serbia og Lagos i Nigeria. Han var også internasjonal sekretær i LO fra 1970 til 1973, og 1981 til 1983.

Var statssekretær i Utenriksdepartementet i periodene 1971 til 1972 og 1976 til 1979, i Forsvarsdepartementet en kort periode i 1973, og i Handelsdepartementet i perioden 1974 til 1976.

Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, og utenriksminister i to av Gro Harlem Brundtlands regjeringer, først fra 1987 til 1989, deretter fra 1990 til 1993.

I 1990 var han kortvarig FNs høykommissær for flyktninger. Han var FNs fredsmegler på Balkan fra 1993 til 1996.

Fra 1999 til 2008 satt han som president i Norges Røde Kors, den eneste som har sittet i tre perioder.

Ledet i 2009 og 2010 Stoltenberg-utvalget, nedsatt av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen for å vurdere tiltak for å bedre rusomsorgen for de mest hjelpetrengende narkotikaavhengige i Norge. Blant tiltakene som ble vurdert, var heroinassistert behandling, et tiltak Stoltenberg støttet.

Ga ut flere bøker, blant annet «De tusen dagene. Fredsmeklere på Balkan» (1996, med Kai Eide) og erindringsboken «Det handler om mennesker» (2001). I 2009 ga ut boken «Samtaler» med sin sønn Jens Stoltenberg.

Var gift med Karin Stoltenberg, som døde i 2012. De fikk tre barn: Camilla Stoltenberg (født 1958), Jens Stoltenberg (født 1959) og Nini Stoltenberg (1963–2014). Kilde: NTB, Wikipedia, Store norske Leksikon

Samlet statsledere rundt kjøkkenbordet

Drømmen om verdensfred var drivkraften i hele hans yrkesliv, både som utenriksminister, fredsmegler og Røde Kors-president.

UFORMELT: Blant dem som ble invitert til Thorvald Stoltenbergs kjøkkenbord, var utenriksministeren i Vest-Tyskland Hans D. Genscher i 1988. Foto: Eystein Hanssen / NTB scanpix

Rundt det grove trebordet i leiligheten på Frogner fant mange av de viktigste samtalene sted. Frokost-diplomati, har noen kalt det.

Der andre inviterte statsledere og toppolitikere til formelle møter med pomp og prakt, inviterte utenriksministeren og fredsmegleren Thorvald Stoltenberg dem hjem til kjøkkenet sitt og serverte frokost.

Gjestene løsnet på slipset. Personlige relasjoner ble skapt.

– Jeg kan ikke vise til at det ble skapt noen fredsavtale over bordet her, men jeg tror det bidro til en viktig forståelse mellom de menneskene jeg hadde med å gjøre, sa Stoltenberg selv.

Han meklet for fred i krigene på Balkan, i Nicaragua, Vietnam og Midtøsten.

FROKOST: ANC-leder Nelson Mandela besøkte Oslo i 1992 og ble servert frokost hjemme hos daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Foto: Brun, Agnete / NTB scanpix

«Ring hjem. Det er viktig.»

Samtidig som han forsøkte å skape fred i kriger og konfliktfylte områder, sto han overfor en egen kamp på hjemmebane.

«Genéve 2. desember 1993. Jeg sitter i forhandlingsmøte med krigsherrene på Balkan; Slobodan Milosevic, Franjo Tudjman og Alija Izetbegovic. En lapp stikkes til meg: «Ring hjem. Det er viktig. Karin.» Hjertet begynner å hamre fortere. Det er uvanlig at Karin griper inn med beskjeder på denne måten. Enda mer uvanlig er det at det haster. Jeg kommer meg fort ut i gangen og finner en telefon. Meldingen rammer meg som et hammer slag. Nini bruker narkotika.»

Slik skrev Thorvald Stoltenberg selv om øyeblikket da han fikk vite at yngstedatteren slet med rus.

– Det var en helt vanvittig situasjon å være i. Det sto om livet både her og der. Livet til tusener av mennesker på Balkan, samtidig livet til ett menneske hjemme som står meg veldig nær, fortalte han til Frelsesarmeen senere.

Fredsmegleren Stoltenberg og pappaen Thorvald. Gjentatte ganger reiste han hjem fra store, internasjonale oppdrag for å lete etter yngstedatteren i Oslos gater.

FAR OG DATTER: Thorvald Stoltenberg deltok i en debatt om tiltak mot rusmidler på AUF-leiren på Utøya i 2010. Datteren Nini var også med på turen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Rusfeltet, som han smertelig hadde fått erfare på nært hold som pårørende, ble hans engasjement. Sammen med datteren ble han en forkjemper for en mer human narkotikapolitikk.

Han ledet det regjeringsnedsatte Stoltenberg-utvalget, som i 2010 leverte over 20 forslag for å forbedre ruspolitikken.

Få år senere, sommeren 2014, døde Nini Stoltenberg.

Året etter, i 2015, ble Thorvald Stoltenberg tildelt Fagrådets pris for godt ruspolitisk arbeid.

«Prisvinneren er en mann som sier ting sånn som det er. Han er alltid åpen, ærlig og nær i sine uttalelser. Prisvinneren vet at folk er folk,» het det i begrunnelsen.