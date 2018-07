Thorvald Stoltenberg er død

– Thorvald Stoltenberg døde fredelig hjemme i formiddag, med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie, opplyser familien til NTB.

FREDELIG: Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg døde fredelig hjemme fredag 13. juli 2018. Han ble 87 år gammel. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheten om Stoltenbergs bortgang blir møtt med sorg. Statsminister Erna Solberg skriver kommenterer dødsfallet på Twitter.

– Vi husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske, skriver hun.

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med dyp sorg og minnes Thorvald med en stor takknemlighet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Kåre Willoch sier til NRK at Stoltenberg var et verdifullt menneske for Norge.

– Han var en unik kombinasjon av en svært kunnskapsrik politiker med handlekraft og en egen evne til å komme i kontakt med mennesker og bidra til nyttige resultater. Jeg satte stor pris på ham.

KOLLEGER: Tidligere statsminister Kåre Willoch og tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg fotografert under bisettelsen av krigshelten Gunnar Kjakan Sønsteby i domkirken i Oslo. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

Hadia Tajik beskriver Stoltenberg som et «uvanlig flott menneske» og at det er finnes få av hans kaliber.

Hun sier at den tidligere politikeren vil bli dypt savnet, og at tankene nå går til familien.

– For arbeiderbevegelsen var han en viktig politiker som har vist mye klokskap og varme i møte med folk, og i måten han har utøvd og utviklet politikk på, sier Tajik til NRK.



– Vi er takknemlige for at han ga så mye av seg selv til det siste, legger hun til.

INSPIRASJON: AUF-leder Mani Hussaini sier til NRK at Thorvald Stoltenberg har vært en stor inspirasjon for mange. Her sammen med Jens Stoltenberg på Utøya i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

AUF-leder Mani Hussaini sier til NRK at Stoltenberg var en stor inspirasjon for mange.





– Det er en utrolig trist nyhet. Jeg vil alltid huske han som en varm og tydelig stemme for de svakeste i samfunnet vårt, sier han til NRK.

PARTIVETERANER: Thorvald Stoltenberg (t.v.) og Yngve Hågensen på Youngstorget i Oslo i forbindelse med stortingsvalget 2017. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Yngve Hågensen sier til NRK at han feirer sin 80-årsdag i dag med 140 gjester. Thorvald Stoltenberg var én av gjestene som skulle deltatt på festen.

Tidligere denne uken ringte han til Hågensen og fortalte hat han ikke var i form til å komme.

– Jeg fikk akkurat telefon om den triste beskjeden. Det er en stor hedersmann som er gått bort. Han var en mann som behersket både kunnskap og visdom med et kameratslig lynne som gjorde at alle kunne være venner med han, sier tidligere LO-leder Yngve Hågensen.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, sier til NRK at han har vært en ruvende skikkelse for partiet, og en som mange har hatt et nært forhold til.

– Mange vil nok minnes han som et medmenneske.

Lang politisk karriere

BOKLANSERING: Anja Breien og kjæresten Thorvald Stoltenberg ble fotografert 20. april i forbindelse med at Lars Lillo-Stenberg lanserer boken om Nini Stoltenberg på Gyldendal-huset. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet.

Han var forsvarsminister fra 1979 til 1981 i Odvar Nordlis regjering, før han ble utenriksminister under Gro Harlem Brundtland i periodene 1987 til 1989 og 1990 til 1993.

Deretter var han FNs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia mellom 1993 og 1995, et tidspunkt der Balkan-krigen sto på for fullt.

I 1990 fungerte han som FNs høykommissær for flyktninger. Fra 1999 til 2008 var han president i Norges Røde Kors.

Thorvald Stoltenberg er far til tidligere statsminister og nåværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg. Hans datter, Camilla Stoltenberg, er direktør i Folkehelseinstituttet.

Han har markert seg i kampen for rusavhengiges verdighet.

Engasjert i narkotikadebatten

Etter at datteren Nini Stoltenberg stod frem som narkotikamisbruker, engasjerte Thorvald Stoltenberg seg i kampen mot narkotika. Nini døde i 2014 – bare 51 år gammel.

I april kom boken "Nini", skrevet av deLillos-vokalisten Lars Lillo-Stenberg. Det var Stoltenberg selv som tok initiativet til bokprosjektet.

– Jeg er uendelig takknemlig for at Lars tok seg tid til dette. For meg er dette gull verdt. Jeg tenker på henne hver dag. Sorgen har kommet igjen gjennom boken, men det var jeg forberedt på, sier han til NRK i forbindelse med lanseringen av bokprosjektet.