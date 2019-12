Theatercaféen var julestengt – åpnet for å hedre Ari Behn

Portrettet av Ari Behn kom på veggen i Theatercaféen i 2016. Her kan du se ham ved siden av andre kulturpersonligheter som Liv Ullmann, André Bjerke, Pia Tjelta og Kåre Conradi.

Eieren av Theatercaféen, Elisabeth Brochmann, forteller at det var Ari Behns manager Geir Håkonsund som tok kontakt med henne fredag med et spørsmål om de kunne legge ut en kondolanseprotokoll på Theatercaféen.

– Ari likte å sitte under portrettet sitt her på Theatercaféen. Han likte veldig godt å spise en omelett her. Han kalte det for drageomelett, oppkalt etter kjøkkensjefen vår, sier Elisabeth Brochmann.

Egentlig holder kafeen stengt i romjulen, men de åpnet dørene i formiddag for å la folk få skrive en hilsen til Ari Behn i en kondolanseprotokoll.

Ble kastet ut av Theatercaféen

Ari Behn oppholdt seg veldig mye på Theatercaféen i sine unge år. Han var da sammen med sine kunstnervenner og ble kjent for å være en villbasse som ville erobre kunstnerscenen i Oslo.

Ari Behn utbasunerte sammen med noen venner at de var «Den nye vinen» på kafeen og ble kastet ut og utestengt i lang tid på grunn av denne oppførselen.

Senere ble han tatt til nåde og ble en fast gjest igjen på den ærverdige kafeen i sentrum av hovedstaden.

– Må være en kulturpersonlighet

Elisabeth Brochmann forklarer hva som skal til for å få portrettet sitt på veggen i Theatercaféen.

– Først og fremst må du være en god gjest. Ikke bare på kafeen, men også på hotellet. Og så må du være en kunstner eller en kulturpersonlighet, sier eieren Elisabeth Brochmann til NRK.

Ari Behn fikk sitt bilde på veggen i Theatercaféen. Nå legger de ut en kondolanseprotokoll på kafeen for å la folk hedre forfatteren. Foto: Jon Olav Nesvold / Jon Olav Nesvold

Hyller Ari Behn i protokoll

I formiddag kom de første gjestene inn på kafeen for å uttrykke sin medfølelse og skrive noen ord om Ari Behn.

Jonas Eckhoff kjente Ari Behn fra Lommedalen og sier han fikk et trykk av Ari da han jobbet på en bensinstasjon på stedet der Ari Behn bodde.

– Jeg følte at han var godt likt av dem som kjente ham. På Facebook-gruppa i Lommedalen var det mange som ga ham en hyllest, sier Jonas Eckhoff som en av de første som skriver i protokollen på Theatercaféen.

– Vi er en hel by som står sammen i sorgen over at du har gått bort