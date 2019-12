I to dager har mossingene lagt ut blomster og tent lys for å minnes Ari Behn. Da det ble lagt ut kondolanseprotokoll i Moss rådhus fredag formiddag, sto folk i kø for å skrive en siste hilsen.

Ordfører Hanne Tollerud i Moss var den første som skrev i kondolanseprotokollen på Moss rådhus. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Det er helt tydelig at innbyggerne i Moss ønsker å vise sin medfølelse, og jeg tror det er viktig for dem å få lov til det. Innbyggerne sto og ventet på at protokollen skulle bli lagt ut, sier ordfører Hanne Tollerud.

Hun var den første til å skrive i protokollen:

«Vi er en hel by som står sammen i sorgen over at du har gått bort», var blant tingene hun skrev.

Tollerud har kjent Ari Behn personlig siden han var en del av kultur- og musikkmiljøet i Moss på 1990-tallet. Ordføreren forteller at mange mossinger hadde et nært forhold til Behn.

– Ari var et veldig kjent ansikt i Moss før han ble kjent for hele Norge. Han var en fargerik person, veldig opptatt av kunst og kultur, og han var en del av bybildet. Alle visste hvem Ari var, sier hun.

De siste dagene har mossingene skrevet hilsener, tent lys og lagt ned blomster for å minnes Ari Behn. Foto: Vilde Elgaaen/NRK

Lager fakkeltog i hjembyen

Søndag klokken 14 skal det arrangeres fakkeltog for Ari Behn i Moss. Fakkeltoget skal gå fra Høyvekta, gjennom gågata og til Moss kirke.

– I den forbindelse kommer vi til å ha rådhuset åpent et par timer etter fakkeltoget, slik at de som ønsker kan skrive i kondolanseprotokollen, sier Tollerud.

Det er Heidi Bøhaugen Sjøstrøm som har tatt initiativ til fakkeltoget. Hun gikk på ungdomsskole og videregående skole sammen med Behn.

Mossing Heidi Bøhaugen Sjøstrøm har tatt initiativ til et fakkeltog for Ari Behn i hjembyen søndag. Foto: Privat

– Vi var veldig glade i Ari og vil gjerne hedre ham. Vi er mange som fortsatt er i sjokk, og da kan det være fint å samles og prate. Jeg følte at dette var noe jeg bare måtte få til, sier hun til NRK.

Sjøstrøm er rørt over støtten Behn har fått de siste dagene.

– Det er kjempenydelig å se på. Møtte du Ari én gang, så satt han i hjertet.

Blir hedret av fotballsupportere

Også Moss Fotballklubbs supporterklubb Kråkevingen jobber med en egen hyllest.

Ari Behn ble utnevnt til æresmedlem i supporterklubben før hjemmekampen mot erkerivalen Fredrikstad i 2003. Han fikk også et livslangt sesongkort på hjemmebanen Melløs i bryllupsgave av klubben da han giftet seg med Märtha Louise i 2002.

– Vi har engasjert en kunstner som heter Morten Wahl. Han skal portrettere ansiktet til Ari, så skal det gjøres om til et flagg som vi skal ha med oss videre, sier mossesupporter Roy Kenneth Nilsbakken.

Ari Behn var en kjent skikkelse på Moss Fotballklubbs hjemmekamper på Melløs. Foto: Erik Johansen

Flagget skal heises på hjemmekampene til Moss, og supporterne vil også ta det med seg på bortekamper.

I tillegg ønsker Kråkevingen å samarbeide med klubben om en litt større markering.

– Ari var en god representant for byen og en kjent mossesupporter. Han var også en viktig person i bybildet til Moss. Det er et helt unikt bysbarn som har gått bort. Det er på sin plass at han blir hedret sin sin måte, sier Nilsbakken.