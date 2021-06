Terrortiltalt 16-åring dømt til fem års fengsel

Gutten har vært tiltalt for terrorforberedelser og deltakelse i IS.

I dommen heter det at retten mener det ikke er tvil om at vilkårene for straff er oppfylt. Dommen er enstemmig.

Tingretten skriver at de ikke er i tvil om at gutten hadde terrorhensikt, og at han har deltatt i en terrororganisasjon.

Aktoratet ba om åtte års fengsel, der de fire første årene ble betinget, tidligere i juni.

PSTs politiadvokat Thomas Blom ba da dommerne tenke over hva som kunne ha blitt resultatet av tiltaltes planer. Han viste blant annet til at 16-åring hadde gjort nettsøk etter «nattklubb» og «tett befolkede områder i Norge».

Ikke tatt stilling til anke

Straffen ble derfor lavere enn det aktoratet ba om under den avsluttende prosedyren. Det er forsvarerne fornøyd med:

– Vår klient er fornøyd med at straffen er satt markant lavere enn påtalemyndighetens påstand. Ungdomsstraff ville imidlertid etter vårt syn vært den riktige reaksjonen ved domfellelse, skriver forsvarer Andreas Berg Fevang i en melding til NRK.

Fevang skriver at han mener Tingretten ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at barns skyldevne er annerledes enn hos voksne.

Og at de mener det ikke kan bevises utover enhver rimelig tvil at gutten hadde bestemt seg for å gjennomføre en terrorhandling.

Videre sier han at dommen vil bli grundig gjennomgått med klienten, før det tas stilling til spørsmålet om anke.

Annen dom kan gi «uheldig signal»

I dommen skriver Tingretten at de har vurdert om 16-åringen bør få samfunnsstraff eller ungdomsstraff på grunn av sin unge alder.

Samtidig skriver Tingretten at lovbruddets art taler for at gutten skal dømmes for alvorlig kriminalitet som har et stort samfunnsskadelig potensial.

Her heter det også at det vil kunne gi et uheldig signal om forsøk på terrorhandling ikke blir møtt med ubetinget fengsel.

I forbindelse med pågripelsen av 16-åringen ble det funnet en mindre mengde nikotingift, fremstilt etter IS-manualer. Foto: PST / PST

16-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Hjemme hos 16-åringen ble det funnet en nikotinholdig væske. Påtalemyndigheten mener gutten hadde laget giften etter å ha lest en oppskrift laget av en mediegruppe tilknyttet Den islamske staten.

En ekspert fra Giftinformasjonen har sagt at det hjemmelagde innholdet i flasken hadde «liten forgiftningsfare».