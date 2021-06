Aktoratet ber om åtte års fengsel for terrortiltalt 16-åring

16-åringen er tiltalt for terrorforsøk og deltagelse i en terrororganisasjon. Han ble pågrepet i februar, fordi Politiets sikkerhetstjeneste mente et terrorangrep var nært forestående.

Onsdag holdt aktoratet sin avsluttende prosedyre i saken. PSTs politiadvokat Thomas Blom ba dommerne tenke over hva som kunne ha blitt resultatet av tiltaltes planer. Han viste blant annet til at 16-åring hadde gjort nettsøk etter «nattklubb» og «tett befolkede områder i Norge».

I forbindelse med pågripelsen av 16-åringen ble det funnet en mindre mengde nikotingift, fremstilt etter IS-manualer. Foto: PST / PST

– Det skal så lite til. Det er kort vei. Derfor er det veldig viktig at samfunnet sier klart fra, sa Blom.

Blom beskrev tiltaltes aktiviteter og søk på nettet før han ble pågrepet som «skremmende».

– Tiltalte hadde en akselererende interesse for å begå jihad og for å bli martyr, sier Blom.

Han sier også at aktoratets påstand, dersom tiltalte hadde vært voksen, hadde vært 12 års fengsel.

Avslutningsvis la Blom ned påstand om at 16-åringen må dømmes til 8 års fengsel, der fire år gjøres betinget. Det innebærer at den domfelte ikke må sone, dersom det ikke begås nye straffbare handlinger i løpet av prøvetiden.

Terrorforsøk

16-åringen har hele tiden nektet straffskyld.

Hjemme hos 16-åringen ble det funnet en nikotinholdig væske. Påtalemyndigheten mener gutten hadde laget giften etter å ha lest en oppskrift laget av en mediegruppe tilknyttet Den islamske staten.

Forsvarer Andreas Berg Fevang har tidligere beskrevet deler av tiltalen som «et barns nettaktivitet». Han avviser at 16-åringen planla et terrorangrep. Foto: Torstein Bøe / NTB

En ekspert fra Giftinformasjonen har sagt at det hjemmelagde innholdet i flasken hadde «liten forgiftningsfare».

16-åringens kommunikasjon på krypterte meldingsplattformer tilsier at han hadde til hensikt å prøve giften på mennesker, mener påtalemyndigheten. I en chat med en ikke-identifisert IS-sympatisør skrev gutten at han ville «starte med jihad snart».

Aktor mener gutten også hadde bearbeidet fyrstikker som et ledd i å kunne fremstille eksplosiver. Slike oppskrifter ble funnet på 16-åringens telefon. 16-åringen har også lastet ned dokumenter som beskriver hvordan man trene i små celler for å kidnappe og drepe fienden.

IS-deltagelse

16-åringen er også tiltalt for deltagelse i Den islamske staten. I retten har det kommet frem at gutten i en chat skrev eller kopierte en tekst, der han sverget at han støttet terrorgruppa, for å få innpass i en IS-chattekanal på Telegram.

Statsadvokat Marit Formo. Foto: Torstein Bøe / NTB

Aktor har i retten pekt på at 16-åringen har delt IS-innhold med andre på nettet. Han laget og delte også en instruksjonsvideo. Videoen forklarer hvordan sympatisører kan omgå Twitters filtre for å dele IS-propaganda.

Statsadvokat Marit Formo sa i sin del av prosedyren at spredning av IS propaganda er det mest alvorlige når det gjelder tiltalepunktet om deltakelse i en terrororganisasjon.

Hun sa også at tiltalte har drevet med samlebåndsproduksjon av propagandavideoer fra IS på Twitter og at dette hadde enormt spredningspotensiale.

Nekter straffskyld

16-åringen har erkjent å ha sympatisert med Den islamske staten før pågripelsen, men at dette har endret seg nå. Han nekter straffskyld, og sier han kun lagde nikotinvæske fordi han var nysgjerrig.

– Det er tale om et barn som etter vårt syn ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling, har Fevang tidligere sagt til NRK.

Prosedyrene i saken skulle egentlig ha begynt mandag, men ble utsatt på grunn en koronarelatert hendelse. Saken har vært lukket for publikum, men pressen har fått lov å referere med noen restriksjoner.