Terrordømt kvinne ferdig sonet: Nå vil UDI utvise henne fra Norge

Kvinnen (33) har fått vedtak fra UDI om varig utvisning og tilbakekall av oppholdstillatelsen.

Både PST og UDI mener at kvinnen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Den terrordømte kvinnen på en ferge. Bildet er datert til 16. oktober 2017, samme dag som PST mener hun startet reisen som skulle ta henne fra Norge til Syria. Foto: PST

Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

I fjor ble kvinnen dømt til to år og ni måneder i fengsel for deltagelse i IS. Hun ble også dømt for å ha gitt økonomisk støtte til terrororganisasjonen.

Nå er kvinnen ferdig med soningen.

Mente hun risikerte steining

33-åringen kom til Norge som asylsøker fra Somalia i 2013. Hun fikk midlertidig oppholdstillatelse og ble bosatt på Vestlandet.

Høsten 2017 forsøkte kvinnen å reise til terrorgruppa IS i Syria, ifølge dommen mot henne.

33-åringen kommuniserte på den krypterte tjenesten Telegram med denne norsksomaliske fremmedkrigeren. Foto: PST

Der skulle hun gifte seg med en norsksomaliske fremmedkriger som kriget for IS. Kvinnen ble stoppet på veien og utlevert til Norge.

I mai i fjor fattet UDI et vedtak om varig utvisning av kvinnen.

Kvinnen har klaget på utvisningsvedtaket. 33-åringen mener hun fortsatt har krav på beskyttelse. Hun mener at det ikke er trygt for henne å returnere til Somalia, ifølge hennes tidligere advokat Steingrim Wolland.

Kvinnens tidligere advokat, Steingrim Wolland i advokatfirmaet Rogstad. Foto: Terje Pedersen

UDI: Ikke vernet mot retur

I rettssaken sa kvinnen at hun søkte om asyl i Norge fordi hun risikerte å bli steinet til døde av terrorgruppa Al Shabaab i Somalia.

33-åringen er den første kvinnen i Norge som er dømt for deltagelse i IS. Foto: PST

Årsaken skal ha vært at en tidligere ektemann mente hun ikke var lovlig skilt før hun inngikk et nytt ekteskap.

UDI mener imidlertid at kvinnen ikke er vernet mot retur til Somalia. De har forsøkt å få den terrordømte kvinnen med på en frivillig retur.

«Etter først å signalisert at hun var interessert i dette, har N.N. etterhvert motsatt seg slik retur,» heter det i kjennelsen.

Hun har klaget på utvisningsvedtaket, og er internert mens klagen blir behandlet av Justisdepartementet.

I går avgjorde Oslo tingrett at kvinnen kan interneres i fire nye uker.

– Min klient avventer resultatet på klagen over utvisningsvedtaket. For øvrig har vi ingen kommentarer, sier kvinnens nye advokat Svein Holden.

Kvinnens advokat, Svein Holden. Foto: Alexander Nordby / NRK

I august i år skrev PST en rapport om kvinnen der de konkluderte med at den terrordømte kvinnen utgjør en trussel mot Norge.

Hverken PST eller UDI ønsker å kommentere saken.

Diskuterte «operasjon» med norsk fremmedkriger

Under rettssaken i Oslo tingrett ble det lagt frem store mengder meldinger mellom 33-åringen og den norsksomalisk fremmedkrigeren hun skulle møte i Syria.

I en samtale diskuterte de blant annet hva som gir høyest belønning av Gud. Å dra til den islamske staten, eller å utføre terror i Europa.

Kvinnen fikk dette bildet av den norsksomaliske fremmedkrigeren i februar 2017.

Da sa fremmedkrigeren at kvinnen hadde to valg: Enten å emigrere eller å utføre en operasjon.

Da svarte kvinnen: «Du må sette meg i kontakt med en som kan hjelpe meg med gjøremålet. Hør, jeg vet det, Allah vet det og alle vet at det er mer verdt å utrydde vantroende her framfor å emigrere.»

Oslo tingrett var overbevist om at det var den terrordømte kvinnen som skrev meldingen.

Stoppet med falskt pass

Kvinnen ble pågrepet i Østerrike i november 2017. Hun hadde med seg 50.000 kroner og et falskt pass.

Ifølge påtalemyndigheten var hun da på vei til Syria for å møte den norsksomaliske fremmedkrigeren.

Selv sa hun at hun var på vei til Somalia for å treffe sønnen som var blitt alvorlig syk.