Europa står midt i en energikrise. Det jobbes på spreng for å finne løsninger for kontinentet.

Med stadige nyheter om krigen i Ukraina, sabotasje på gassrørledninger og økt beredskap, så kan utsiktene til tider se nokså bekmørke ut.

Heldigvis finnes det noen lyspunkt. Her er syv gode nyheter om strøm.

Liten fare for rasjonering

Det er liten fare for rasjonering i Norge.

Det kom frem da Statnett på fredag presenterte tiltak for å bedre energisituasjonen og håndtere en anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår.

De trekker opp fem tiltak hvis Norge kommer i en krisesituasjon, men ingen av dem handler om rasjonering for vanlige husholdninger.

Ifølge Statnett er det inntil 20 prosent sjanse for at det kan bli rasjonering av strøm til våren. Det kan i første omgang ramme industri.

Nordmenn har spart 15 prosent siden i fjor

Høye strømpriser har trolig ført til større bevissthet rundt forbruk.

Husholdningers forbruk av strøm til og med august i år er 15,3 prosent lavere enn samme periode i fjor. Det er også 8,3 prosent lavere enn samme periode i 2020.

Det viser tall fra Elhub, som eies av Statnett.

Nesten all reduksjonen har skjedd i de sørlige prisområdene, hvor høye strømpris kan ha gitt insentiv til å spare.

Nordmenn ser ut til å ha blitt flinkere til å følge med og spare på strømmen. Foto: Håkon Lie

Lavere strømpriser den siste tiden

I løpet av det siste året har det blitt satt stadig nye rekorder på strømpriser i sørlige deler av Norge.

Men dette ser ut til å ha snudd, i hvert fall for en periode.

I snitt har det vært lavere priser i september. Det viser grafene fra kraftbørsen Nord Pool.

Siden starten av juli har gjennomsnittprisen per uke i de tre sørligste prisområdene gått jevnt oppover frem til starten av september. De siste ukene har gjennomsnittsprisen sunket litt igjen.

– Det er først og fremst fordi det har blitt et mer stabilt gassmarked. EU kommet med sine tiltak, og folk har fått mer tillit til at en skal komme seg gjennom vinteren, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt.

Samtidig understreker han at prisene også fremover vil variere.

Mer fornybar strøm

Prisene påvirkes av gassmarkedet, men også av fornybar produksjon, som igjen avhenger av været.

Det vil naturligvis produseres mer når det for eksempel blåser eller er sol.

– Gjennom sommeren var det veldig lite vind. Nå har det normalisert seg. Når det blåser mye får vi lavpris, som igjen vil dra ned gjennomsnittsprisen, forklarer Lilleholt.

Mer vind gir økt produksjon av fornybar energi. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Det spares på kraften i Norge

Det har vært et tørt år med rekordlav fyllingsgrad i flere av vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon sør i Norge.

Regjeringen ba i sommer produsentene ta sitt samfunnsansvar og spare på vannet i magasinene til vinteren. NVE ba også kraftselskapene om å rapportere om produksjonen.

De ukentlige rapportene fra NVE viser at det spares. Produksjonen er lav for årstiden, og Norge var forrige uke nettoimportør av kraft for fjerde uke på rad.

Det er positivt med tanke på høsten og vinteren vi har i vente.

– Produsentene har satt verdien så høyt at de sparer mye vann. Derfor får vi en lavere pris nå. Det viser at jobb gjennom sommeren har fått resultater, kommenterer Lilleholt.

Det har vært lav vannstand i flere kraftmagasin i Sør-Norge, som her i Ottavassdraget i Agder. Nå ventes det endelig større mengder nedbør. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Mer regn i sør

Heldigvis registrerer også Meteorologisk institutt at det endelig blir litt våtere i sør.

På Østlandet kom det 30 prosent mer nedbør i september enn i et normalår, og det ventes fremdeles noe regn fremover.

Agder fylke utgjør en stor del av prisområde NO2, som har hatt de aller høyeste prisene. Der fikk de 20 prosent mindre regn enn normalt i september.

De neste 12 dagene er det derimot ventet over 100 millimeter nedbør flere steder i fylket, opplyser instituttet.

Meteorologisk institutt melder om regn i Sør-Norge i uken som kommer. Foto: Paul Kleiven / NTB

Gode gasslagre i Europa

I midten av september kunne tyske myndigheter melde at deres lagringsfasiliteter for naturgass er mer enn 90 prosent fulle. De blir gradvis mer fylt opp i forberedelser til vinteren.

Det skjer til tross for at gassleveransene fra Russland har blitt stanset.

I normale år har lagrene blitt tømt samtidig som man har hatt tilførsel fra Russland. De skal hjelpe til med ekstra gass når temperaturen faller og fyringssesongen starter.

Derfor er det en god nyhet at man nå klarer å fylle opp lagrene til vinteren, tross Russlands gasskutt.

– Selv om det har vært dyrt, så har det fjernet en del risiko i markedet, sier Lilleholt.

Fremdeles mener analytikeren at vinteren kan bli utfordrende. Her blir temperaturen viktig.

– Vi får krysse fingrene for en mild vinter.