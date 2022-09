Statnett anbefaler strømtiltak: Kan bli aktuelt med redusert forbruk for bedrifter

– Det er viktig at Norge legger til rette for at vi har en energisituasjon slik at vi kommer oss gjennom vinteren, sier administrerende direktør Hilde Tonne i Statnett på en pressekonferanse fredag.

Det er fortsatt en krevende kraftsituasjon i Sørvest og Øst-Norge. Det er lite vann i magasinene og lite snø i fjellet.

Klokken 10 fredag holdt Statnett en pressekonferansen om strømsituasjonen.

Liten sjanse for rasjonering

Sannsynligheten for rasjonering er fortsatt liten, men det kan bli aktuelt med redusert forbruk for bedrifter.

Ifølge Statnett er det inntil 20 prosent sjanse for at det kan bli rasjonering av strøm til våren.

Fram mot våren anbefaler Statnett følgende tiltak for å bedre energisituasjonen og håndtere en mer anstrengt kraftsituasjon dersom det oppstår:

Opprettholde og videreutvikle oppfølgingen av produsentene for å sikre at det holdes igjen tilstrekkelig med vann gjennom tappesesongen.

Gjennomføre informasjonskampanjer for å redusere forbruket og innføre konkrete tiltak for å redusere forbruket innen offentlig virksomhet.

Inngå avtale om å kunne kjøre Equinors gasskraftverk i Nordhordland, Energiverk Mongstad.

Et av de foreslåtte tiltakene er å aktivere energiopsjoner og/eller starte produksjon ved Energiverk Mongstad hvis situasjonen blir mer anstrengt.

Kan ramme industri

I en krisesituasjonen der man må spare på strømmen, kan det være aktuelt å henvende seg til industri som bruker mye strøm.

Staten kan sette opp en auksjon der industrien kan by på å koble ut et gitt antall kilowatt i et tidsrom. Dette kalles energiopsjoner.

Den som har det «laveste» budet kan vinne auksjonen.

Konsekvenser

Administrerende direktør Rodney Ishak i lut- og PVC-produsenten Inovyn i Porsgrunn sier det sitter langt inne å skru av produksjonen.

Rodney Ishak er sjef for Inovyn i Porsgrunn. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Nå er ikke vi her primært her for å tjene penger på å selge strøm, så det er ikke vår oppgave. Men vi skjønner jo at hvis situasjonen blir kritisk, må industrien, og bedrifter som oss, også være med å bidra. Vi er forberedt på å være med på det, sier Ishak.

Hvis det skulle bli aktuelt at industrien må spare strøm, håper Ishak det skjer, i første omgang, på frivillig basis.

– Så får håpet være at man klarer å redusere strømforbuket nok, slik at man ikke tvinges til å stoppe.

Han sier det er stor forskjell på å redusere produksjonen og å stoppe helt.

– Hvis vi skal stoppe fabrikkene fullt og helt, så vil det ha følgefeil når vi skal starte opp igjen. Så det er absolutt ikke ønskelig.

Han sier utstyr sannsynligvis vil kunne ta skade av å stå ubrukt over tid.

– Hvor mye kan dere redusere produksjonen før det blir kritisk?

– Vi kan redusere til 60 prosent uten at det vil ha større konsekvenser for driften videre. Da vil vi spare strøm i størrelsesordenen 50 megawatt i døgnet.

Avtaler før jul

Konserndirektør Per Østli i Statnett sier det er viktig å diskutere energiopsjoner med industribedriftene nå, slik at avtalene kan aktiveres ved behov.

– Det er et arbeid vi vil ferdigstille til jul. Det gjelder industribedriftene som bruker mest strøm i Sør-Norge, sier Østli.