Synes milliardslakteri slipper billig: – 23.000 kroner for å ha skåldet en gris svir ikke på skinka

Nyheten om at Furuseth slakteri på Romerike skåldet en gris som kan ha vært i live skapte sjokkbølger i sommer. Rema 1000 varslet at slakteriet ikke lenger får levere varer til dem, og Dyrevernalliansen fikk over tusen kommentarer til saken fra rasende nordmenn.

Nå varsler Venstre at de vil følge opp saken fra Stortinget.

– Jeg fikk gåsehud da jeg hørte om dette, og reagerer med avsky. Vi føler det jo nærmest på kroppen hvordan det må føles for en gris, det er skrekkelig, sier Ketil Kjenseth i Venstre.

Ketil Kjenseth, Venstre. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Partiet har forpliktet seg til å jobbe for mest mulig human slakting av dyr, gjennom følgende formulering i sitt partiprogram:

«Å forhindre stress, redsel, skade og smerte hos dyr, skal være et overordnet hensyn i forbindelse med slakting».

Krever gjennomgang av reglene

Nå lover Venstre å følge opp løftet i praksis, ved å ta til orde for høyere straffer for slakterier som bryter reglene.

Furuseth slakteri på Dal i Romerike, Akershus. Foto: Vegard Venli / NRK

– Jeg vil ta opp dette med landbruksminister Olaug Bollestad. Gebyret for denne overtredelsen høres altfor lavt ut. Et gebyr på 23.000 kroner svir ikke på skinka for dette slakteriet. Det avskrekker dem ikke fra å svikte rutinene sine igjen, sier Kjenseth.

Harald Furuseth ved Furuseth AS avviser påstanden.

– Gebyrsatsene er ikke avgjørende for hvordan vi prioriterer og legger opp arbeidsdagen vår. Vi er opptatt av å følge regelverket, uavhengig av størrelsen på gebyrene som blir gitt.

Hundeeier: 11.300 for tann-glipp

NRK har innsyn i et annet vedtak om gebyr Mattilsynet har fattet i sommer. Det gjelder en sak der en hundeeier har unnlatt å ta med hunden til tannlege, slik at den får forsvarlig tannpleie.

Hundeeieren har fått et bebyr på 11.300 kroner fra Mattilsynet for at han, til tross for gjentatte oppfordringer fra Mattilsynets side, ikke sørget for å følge opp hundens munnhelse.

– Gebyrene i de to sakene står ikke i forhold til hverandre. Boten til hundeieren synes jeg er grei, men straffen slakteriet får er altfor lav. Vi må opp i sekssifrede beløp for å statuere eksempler som gjør at de skjerper rutinene sine, sier Venstre-Kjenseth.

NRK får ikke kontakt med hundeeieren Ekspandér faktaboks NRK har spurt om Mattilsynet kan formidle kontakt med hundeeieren slik at vi kan innhente hans kommentar, men det avviser Mattilsynet å hjelpe til med. «Det er ikke Mattilsynets oppgave eller rolle å formidle kontakt mellom presse og de vi fører tilsyn med. En slik kontakt ville kunne oppfattes som press og medføre ubehag for den aktuelle dyreeier. En slik henvendelse vil ikke være i tråd med god forvaltningspraksis», skriver Mattilsynet i en e-post til NRK. Er du den anonyme hundeeieren vi omtaler i denne saken? Ta kontakt med NRKs journalist her.

Slik er reglene

Mattilsynet kan ilegge gebyrer på opp mot 1,5 millioner kroner. Det er fire vilkår i dyrevelferdsloven som vektlegges når størrelsen på gebyr for et lovbrudd skal fastsettes:

Alvorlighetsgrad

Om lovbruddet er gjort med vilje, såkalt forsett

Hvorvidt virksomheten har tjent penger på lovbruddet

Mattilsynets eventuelle kostnader ved å avdekke lovbruddet

Ettersom Mattilsynet er til stede ved alle norske slakterier, ble lovbruddet ved Furuseth slakteri i begynnelsen av juli oppdaget raskt.

Dagens regler legger føringer for hvor høye gebyrer Mattilsynet kan gi, sier inspektør Eirin Helland. Foto: Vegard Venli / NRK

Mattilsynet vurderte at lovbruddet ved slakteriet var svært alvorlig. Det skjedde ifølge slakteriet på grunn av en rutinesvikt. Slakteriet måtte kaste kjøttet som følge av feilen, og tapte dermed penger på uhellet. Mattilsynet hadde ingen ekstra kostnader.

– Lovverket og Mattilsynets retningslinje om virkemiddelbruk legger føringer på hvor stort overtredelsesgebyret skal være. Dette er også tilfelle i denne saken, sier Eirin Helland i Mattilsynet. Hun påpeker:

– Vi skal behandle like saker likt. Derfor har vi brukt samme virkemiddel på lik måte som en lignende sak fra en annen region i fjor.

Dyrevelferdsloven § 34 Ekspandér faktaboks Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan ilegges et overtredelsesgebyr av tilsynsmyndigheten. Gebyret skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad. Det kan videre tas hensyn til fortjeneste som den ansvarlige har hatt ved overtredelsen og tilsynsmyndighetens kostnader i tilknytning til kontrolltiltak og behandling av saken.

Nekter å svare på spørsmål

Venstres Ketil Kjenseth reagerer på at Furuseth slakteri i praksis får et lavere gebyr fordi uhellet skjedde som følge av rutinesvikt, og fordi de ikke profitterte på uhellet.

– Det må være saken uvedkommende her. Det kan ikke være slik at Mattilsynet skal måtte sjele til slike vilkår i saker som dette. I saker som dette kan det ikke være noen formildende omstendigheter.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Her snakker vi om virksomheter som i noen tilfeller har milliardomsetning. Det kan ikke være noen bønn når du driver slakteri. Vi er nødt til å stramme opp her, og gi Mattilsynet regler til å gå næringsdrivende tøffere i sømmene.

Da NRK intervjuet landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om saken i forrige uke, uttalte hun blant annet:

– Jeg kjenner saken kun gjennom media, og det er vanskelig for meg å uttale meg om den konkrete saken. Jeg skal gå inn i denne saken etter ferien.

Men når Bollestads ferie nå er avsluttet og NRK på nytt tar kontakt med departementet, vil ikke Bollestad stille til intervju. Departementet har i stedet gitt beskjed om at Bollestad ikke kommer til å svare på følgende spørsmål fra NRK: