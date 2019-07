Dyrevernalliansen anmelder slakteri etter skålding av gris

Den siste utviklingen i saken er at Dyrevernalliansen anmelder slakteriet Furuseth AS for brudd på lov om dyrevelferd for å ha skåldet dyr uten å påse at de først var døde.

– Hvordan reagerer dere på anmeldelsen?

– Det har jeg ikke noen kommentar til foreløpig annet enn at vi tar det til etterretning, sier daglig leder hos slakteriet, Harald Furuseth, til NRK.

Torsdag meldte NRK at Mattilsynet har avdekket at en gris hos slakteriet Furuseth AS hadde tegn på at den ikke var godt nok blødd ut før den ble skåldet.

– Det er utrolig viktig for meg at vi har Mattilsynet som avdekker slike forhold, for slike forhold vil vi faktisk ikke ha, sier statsråd Olaug Bollestad til NRK.

Nå reagerer mange kraftig i kommentarfeltene på Facebook, spesielt på Dyrevernalliansen sine egne sider.

I kommentarfeltet under artikkelen som de har delt på nettportalen, har det fredag ettermiddag kommet like under 1000 kommentarer.

Live Kleveland, jurist hos Dyrevernalliansen. Foto: Dyrevernalliansen

– Dette er en sak som engasjerer voldsomt. Folk er fortvilet og rasende. De er opprørte over grusomheten i hva grisene har blitt utsatt for, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Bollestad: – Uakseptabelt

Hendelsen ved slakteriet skjedde bare en uke etter at Bollestad hadde oppvaskmøte med svinenæringa, i etterkant av NRKs avslørende dokumentar om svinenæringa.

NRKs dokumenter om griseindustrien vakte sterke reaksjoner.

Slakteriet eies av Harald Furuseth, en profilert person i svinenæringa og mangeårig styremedlem av bransjeforeningen som møtte Bollestad. Etter møtet varslet Bollestad at hun innføre videoovervåking av slakterier.

– Jeg skal ha flere møter med bransjen, og da kommer jeg til å bruke denne saken. Men også følge opp det vi ble enige om i forrige møte, uttaler Bollestad til NRK fredag ettermiddag.

– Men når Mattilsynet nå avdekker at en gris ble puttet i glovarmt vann uten forsvarlig avliving, er det da nok med dialog?

– Jeg kjenner saken kun gjennom media, og det er vanskelig for meg å uttale meg om den konkrete saken. Jeg skal gå inn i denne saken etter ferien. Men nå er jeg glad for at Mattilsynet har avdekket saken, for den er helt uakseptabel.

Bollestad varsler nye møter med svinenæringa, og at hun vil ta opp saken NRK nylig kunne fortelle om fra Furuseth slakteri. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK har spurt Harald Furuseth om saken ved hans slakteri viser at svinenæringa har tatt kritikken etter NRKs dokumentar om svinebransjen på alvor. Vi har også spurt om hva han gjør for å forhindre at slike feil skjer igjen. Han har ikke svart på spørsmålene, men har tidligere gitt uttrykk for at han ikke bestrider innholdet i Mattilsynets vedtak.

Kraftige reaksjoner

De fleste av kommentarene svarer på spørsmålet som Dyrevernalliansen stiller i posten: «Denne gangen må slakteriet betale et gebyr på 23.000 kroner. Hva synes du om det?».

Flere tar til orde for at gebyret burdet vært langt høyere, mens andre truer med boikott av Nordfjord Kjøtt som Furuseth slakteri leverer kjøttet sitt til, og som ender opp i Rema 1000-butikker.

Her er bare noen av de mange kommentarene som strømmer inn:

«For en tragedie ... 😟😟»

«Kanskje på tide å ikke bare sørge for å kun spise frilandsgris, men også splse kun griser som har vært slaktet hjemme, av mobilt slakteri ...? De gasses i alle fall ikke og ikke er det masseslakt med elendig kontroll heller..!»

«Nå må man våkne opp og behandle dyrene med respekt. Vi tar livet fra de og transporterer de til vårt matbord, og da skal i det minste dyreholdet være godt og slaktingen være skånsom. ❤️».

NRK har også mottatt en rekke reaksjoner fra folk som sympatiserer med slakteriet. En person skriver dette i en e-post:

«Husk at mattilsynet jobber daglig hos store slakterier, og det presiseres at dei ALDRI har sett noe liknende før!!! I verste fall har det her skjedd en tragisk rutinesvikt , og det vil i tilfelle, selvfølgelig, prege både dei ansatte og ledelsen, men i kas perfekt verden har det aldri skjedd feil..?»

Kritisk til lavt gebyr

– Flere er også opprørte fordi gebyret er så lavt, sier Live Kleveland fra Dyrevernalliansen.

Furuseth AS omsetter årlig for over 1 milliard kroner, men slipper med et gebyr på 23.000 kroner som følge av lovbruddet der en gris ble sendt til skålding uten at den var stukket.

Griser blir skåldet for at pelsen skal løsne fra skinnet. Dette skal skje etter at de har blitt bedøvet med CO₂, for så bli stukne slik at de blør ut, altså avblødd. På denne måten skal de være avlivet før de blir skåldet i glovarmt vann.

Dyrevernalliansen har nå krevd innsyn i Mattilsynets varsel om gebyr, for å undersøke om alle mulige virkemidler er blitt brukt mot slakteriet som har brutt dyrevelferdsloven.

– Spørsmålet er om Mattilsynet bruker virkemidlene sine godt nok, og om gebyret står i samsvar med alvorlighetsgraden i denne saken, sier Kleveland.

Mattilsynet: – Følger regelverket

Eirin Helland, Mattilsynet. Foto: Vegard Venli / NRK

– Vi skal behandle like saker likt. Derfor har vi brukt samme virkemiddel på lik måte som en lignende sak fra en annen region i fjor, sier fungerende avdelingsleder ved Mattilsynet Romerike, Eirin Helland.

Hun påpeker at Mattilsynets virkemiddelbruk følger av norsk lov, og at deres oppgave er å praktisere loven.

– De forhold som er vurdert ved utmålingen av gebyret er blant annet grad av uaktsomhet, alvorlighetsgrad, eventuell fortjeneste og omfanget av avviket.

NRK konfronterte fredag formiddag landbruks- og matminister Olaug Bollestad med kritikken mot størrelsen på gebyret, men dette ønsket hun ikke å svare på nå.

– Når jeg ikke kjenner saken annet enn fra media kan jeg ikke uttale meg om størrelsen på boten. Derfor må jeg få lov til å sette meg mer inn i saken før jeg svarer på det.