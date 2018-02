Sykdommen leptospirose rammer som regel dyr, men kan også overføres til mennesker. I Danmark ble 22 mennesker smittet i 2017, melder Danmarks Radio.

De skriver at den danske legen Søren Jensen-Fangel, som selv behandler sykdommen hos andre, trodde først han hadde fått en kraftig influensa, da han ble syk.

Det var ikke før han ble så syk at han måtte hentes med ambulanse, at han skjønte hva som feilet han. Ambulansepersonalet bemerket at han var gul i huden.

Kan smitte i kontakt med vann

– Da kombinerte jeg høy feber, gul i huden og leggsmerter, og fikk stammet fram at jeg kanskje led av leptospirose, sier han.

Han tror at han ble smittet da han lekte med barna sine ved en bekk i skogen, fordi smitteoverføringen gjerne skjer i kontakt med vann.

Sykdommen kan bryte ut hvis urin fra rotter eller andre infiserte dyr kommer i kontakt med sår eller rifter på huden til et menneske. Det forklarer professor og overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Aarhus Universitetssykehus Lars Østergaard, som er kollega med Jensen-Fangel.

Leptospirose Ekspandér faktaboks En akutt bakteriesykdom som overføres fra dyr til mennesker.

Symptomene varierer fra milde influensalignende symptomer til alvorlig og livstruende infeksjonssykdom.

Dersom diagnosen ikke blir stilt i rett tid, kan den alvorlige formen være dødelig.

Smitter først og fremst gjennom vann som er forurenset med urin fra smittede dyr.

Det er ikke registrert tilfeller med smitte i Norge på mange årtier, men bakterien finnes hos dyr i Norge, så smitte er mulig. Kilde: Norsk Helseinformatikk

– Ingen økning i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke har påvist noen økning i antall Leptospirose-tilfeller her til lands i nyere tid.

– De få tilfellene som forekommer i Norge, skjer som regel etter bading i utlandet, sier Siri Feruglio, overlege ved divisjon for smittevern, avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet.

– Vi har ikke sett noen økning i tilfeller her oss. Forekomsten er nesten lik null, men det var én person som ble smittet i fjor etter en reise til utlandet, sier hun.

Feruglio sier sykdommen kan være alvorlig for mennesker, og i verste fall dødelig, dersom den forblir ubehandlet.

– Det er en sykdom som kan gi utslag over hele spekteret, fra det mindre alvorlige, til det alvorlige. Men den er lett å behandle med antibiotika, sier Feruglio, som altså ikke ser noen grunn til at nordmenn skal være bekymret.